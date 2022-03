“Le quise quitar el marido a Francisca Lachapel, que es un italiano guapísimo”: dijo Mela en entrevista con Lourdes Stephen

Lourdes Stephen sostuvo un encuentro con ‘Mela La Melaza’, el personaje interpretado por la conductora de “Despierta América” Francisca Lachapel, quien le hizo algunas confesiones muy picantes, entre ellas que se enamoró del esposo de la dominicana, por lo que la periodista aprovechó para subir a su canal de YouTube todo lo dicho y exhibirla públicamente.

“Tengo muchas relaciones con gente de dinero, ya no me junto con plebeyos ni esas cosas. Puedo tener dos y hasta tres novios al mismo tiempo, hay que explorar, dicen que la diversificación es la clave del éxito y por eso yo pruebo los de Cuba, de Venezuela, de Argentina, tengo de todo un poco. Hasta le quise quitar el marido a Francisca, que es un italiano guapísimo, pero no se dejó, es un hombre muy fiel a su mujer”, dijo “Mela”.

Hay que recordar que “Mela La Melaza” se caracteriza por ser una mujer sin filtro que dice lo que piensa sin importarle las consecuencias ni a quién puede llegar a afectar con sus declaraciones y en esta ocasión hizo una que “podría poner en peligro el matrimonio de Francisca Lachapel”, claro, todo con humor porque la misma Lachapel le da vida a Mela.

Asimismo, la mujer confesó que no le gustan los hombres de la República Dominicana, pues las dos decepciones amorosas más grandes que ha experimentado en su vida han sido con personas provenientes de ese país.

