Gracias a todos los que alguna vez le dijeron que no a Eugenio Derbez, actor de “Coda”, ganadora del Oscar a Mejor Película

Eugenio Derbez confiesa que se siente como en un sueño después de haberse subido al escenario del Oscar para recoger el premio como Mejor Película con el elenco de CODA y afirma que con ello aprendió una valiosa lección.

En entrevista para Venga La Alegría, el comediante hizo un viaje al pasado y recordó cuando casi todas las puertas del medio se le cerraron y le costaba trabajo que la gente confiara en él para hacer proyectos fuera de la pantalla chica.

“Agradezco no solamente a toda la gente que me apoya, sino también a quienes alguna vez me dijeron que no podía hacer cine porque venía de la televisión. Gracias a ellos me di cuenta de que tenía que moverme de mi zona de confort si es que realmente quería hacer un cambio radical con mi carrera”, dijo Eugenio.

Para finalizar, el hombre detrás de personajes como “El Lonje Moco”, “Armando Hoyos” y “Ludovico P. Luche” señaló que entre sus planes a futuro está realizar un proyecto de cine, ya sea como productor o director, que pueda competir por el Oscar y ganarlo.

