MLB y la marca de cervezas Corona llegan a un acuerdo de patrocinio a partir de 2022

La MLB se sigue moviendo en busca de aliados comerciales y recientemente logró un acuerdo con la reconocida marca de cervezas mexicana, ‘Corona’ para que sea uno de sus patrocinadores a partir de la temporada 2022, así lo informó la liga en un comunicado oficial.

“Estamos ansiosos por comenzar la temporada 2022 con Corona como nuevo socio de Major League Baseball”, indicó Noah Garden, director de ingresos de MLB. “Esta icónica marca de cerveza importada brinda una excelente reputación y experiencia para llegar a audiencias diversas que son vitales para nuestra liga a medida que continuamos creciendo y sirviendo a la base de fanáticos del béisbol”.

MLB and @corona today announced a new multi-year partnership that designates Corona as the Official Cerveza of Major League Baseball.



Details here: https://t.co/MpOdd0L0SE pic.twitter.com/7NAoqxBTDW — MLB Communications (@MLB_PR) March 29, 2022

Cabe recordar que las Grandes Ligas ya tienen a la marca Budweiser entre sus patrocinadores, por lo llama la atención que será la primera vez que comparte su categoría de patrocinio de cerveza y lo hará con una marca extranjera.

Hay que destacar que ninguna de las dos partes ha especificado la duración de esta naciente relación aunque sí confirmaron que será por “varios años”. Otro asunto que no se mencionó en el comunicado es la cantidad de dinero que estará de por medio.

Por otra parte, Las Mayores señaló que este acuerdo incluye una plataforma de contenido personalizado en MLB.com y MLB Network, la cual busca acercar a más fanáticos a deportes además de entusiasmar a la próxima generación de estrellas para “mostrar sus perspectivas refrescantes dentro y fuera del campo”.

En ese sentido, las Grandes Ligas ha dejado saber que basados en que el 30% de los jugadores son de ascendencia hispana, el pacto con Corona será de gran ayuda para involucrar aún más al público hispano con el béisbol de los Estados Unidos.

Corona se muestra feliz por el acuerdo con MLB

“Como Cerveza Oficial de las Grandes Ligas de Béisbol, estamos emocionados de llevar la energía, la vitalidad y el sabor de la marca Corona al pasatiempo nacional de Estados Unidos”, dijo Ryan Anderson, director de marketing de la empresa de cervezas.

“Estamos orgullosos de celebrar nuestra herencia compartida, los jugadores estrella de la MLB y los fanáticos del deporte al llevar la buena vida a los estadios de béisbol de todo el país esta temporada y en las próximas”, agregó. Remote in one hand, a cold Corona in the other. That’s the way we do hoops season. What are you most excited for? pic.twitter.com/JSdyvJ7S7d— Corona USA (@coronaextrausa) March 15, 2022

Para celebrar la próxima temporada y asociación de la MLB, Corona les dará a los fanáticos del béisbol la oportunidad de ganar boletos para el Día Inaugural. Solo por un día, el 31 de marzo, los participantes mayores de 21 años pueden participar para tener la oportunidad de ganar siguiendo a @coronaextrausa en Twitter, respondiendo a la publicación del sorteo de boletos del día inaugural de Corona MLB, etiquetando a un amigo mayor de 21 años e incluyendo #CoronaMLBtix.

