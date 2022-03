Qué es la gastrosquisis, el padecimiento con el que nacerá el bebé de Lucía Villalón, exnovia de Javier “Chicharito” Hernández

Hace ya algunos años, el nombre de la periodista deportiva española, Lucía Villalón, saltó a los reflectores luego de que trascendiera que tenía un noviazgo con el futbolista mexicano, Javier “Chicharito” Hernández.

Lo que parecía ser una relación estable e incluso, que pintaba para terminar en boda, llegó a su fin hace ya un par de años. y tanto Lucía cono “Chicharito” siguieron con sus respectivas vidas, encontrando cada uno el amor de nueva cuenta.

Ahora, la expareja de “Chicharito” está plenamente enamorada del futbolista Gonzalo Melero y el pasado lunes, la pareja dio a conocer una gran noticia a través de sus redes sociales, y esta es que se encuentran a la espera de un bebé.

Sin embargo, Lucía ha encendido un poco las alarmas al contar un poco acerca de su embarazo y de algunas dificultades que tanto ella, como su pareja y su hijo deberán superar en próximos meses.

“Al parecer no se le ha cerrado bien la pared abdominal y tiene parte de los intestinos fuera de su cuerpecito… hay que rezar para que no vaya a más y ya sabemos que no se va a arreglar por sí solo; tendrá que nacer antes de tiempo, por cesárea y le tendrán que operar nada más nacer”, agregó.

Como era de esperarse, la pareja ha recibido un sinfín de muestras de cariño y de apoyo por parte de sus más allegados, así como de sus seguidores en redes sociales, deseándoles que esta prueba la puedan superar de la mejor manera y sobre todo, pidiendo que ese bebé que esperan goce de buena salud.

¿Qué es la gastrosquisis?

La gastrosquisis es un defecto congénito que provoca que los intestinos del bebé se desarrollen fuera del cuerpo debido a que existe un orificio en la pared abdominal. A diferencia de lo que ocurre cuando se detecta onfalocele, en el que hay una membrana recubriéndolos, en el caso de la gastrosquisis no existe.

Hasta el momento no se ha podido explicar a ciencia cierta por qué ocurre esto pero sí se ha observado que mujeres muy jóvenes, de escasos recursos y que no han tenido una nutrición adecuada durante el embarazo, así como aquellas que consumen tabaco, cocaína o metanfetamina o que han estado expuestas a la nitrosamina, o bien que han tomado aspirina, ibuprofeno, acetaminofeno, pseudoefedrina o fenilpropanolamina durante la gestación corren mayor riesgo de que sus bebés desarrollen gastrosquisis.

Es durante una ecografía prenatal como se puede diagnosticar y en ocasiones, puede generar complicaciones en el desarrollo del feto, pues la exposición del intestino al líquido amniótico puede irritarlo, llegando a dificultar en ocasiones la absorción de comida por parte del bebé.

Cómo tratar la gastrosquisis

La gastrosquisis requiere de una serie de procedimientos especiales durante el parto para evitar posibles complicaciones. Es común que sea necesaria hace una cesárea, y después de ello operar al recién nacido para reintroducir los órganos en la cavidad abdominal.

El bebé necesitará además una asistencia y unos cuidados muy cercanos, ya que la exposición al aire del intestino delgado y otros órganos puede provocar la pérdida de mucho calor y agua (hipotermia y deshidratación, respectivamente). De la misma manera, puede suceder que la cavidad abdominal sea demasiado pequeña como para alojar los órganos, ante lo cual es necesaria la colocación de una bolsa especial llamada silo.

Durante todo el proceso y quizá un poco más de tiempo, es necesario alimentar al bebé por vía intravenosa, ya que sus intestinos no funcionan correctamente.

La buena noticia es que dentro de todo, si el bebé no tiene algún otro problema de salud y recibe el tratamiento adecuado, suelen tener un buen pronóstico.

