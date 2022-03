“Sí, Putin fue inteligente”: Donald Trump no puede parar de elogiar a Vladimir Putin

Si hay alguien que sabe provocar que la prensa lo voltee a ver ese es Donald Trump; el expresidente de los Estados Unidos elogió durante un mitin en Georgia al presidente de Rusia, Vladimir Putin, e incluso lo volvió a llamar “inteligente”.



“El más inteligente llega a la cima. Eso no funcionó tan bien recientemente en nuestro país. Pero me preguntan ‘¿Putin es inteligente?’ Sí, Putin fue inteligente. Y en realidad pensé que iba a negociar. Dije ‘Esa es una gran manera de negociar, poner 200,000 soldados en la frontera”, dijo ante sus fieles seguidores.



Asimismo, señaló que Vladimir Putin cometió un gran error, pero que “parecía un buen negociador”.



Esta no es la primera vez que el también empresario lanza elogios a Putin y al parecer no será la última vez que lo escuchemos decir que el presidente de Rusia es “inteligente”; semanas atrás contó que en una ocasión vio por la televisión lo que estaba haciendo Putin y simplemente le pareció “maravilloso”.



“Entré ayer y había una pantalla de televisión y dije ‘Esto es genial’. Putin declara una gran parte de Ucrania, de Ucrania… Putin la declara independiente ¡Oh, eso es maravilloso!”, dijo.



También señaló que ha sido cuestionado sobre Putin y no puede más que decir que es muy inteligente: “Dicen ‘Tump dijo que es inteligente’. Quiero decir, se está apoderando de un país con sanciones por valor de dos dólares. Diría que eso es bastante inteligente. Se está apoderando de un país, realmente una gran, gran ubicación, un gran terreno con mucha gente y simplemente caminando”, dijo durante una recaudación de fondos en Mar-A-Lago.



Los continuos elogios de Trump hacía el presidente Vladimir Putin ha llevado a varios republicanos a distanciare de los comentarios de Trump a Putin, y aunque incluso lo han regañado, él sigue en la misma línea y al parecer no cambiará de dirección.

