Zelensky dice que Roman Abramovich y otros oligarcas rusos han estado tratando de ayudar a Ucrania tras la invasión

El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky dio a conocer que el oligarca ruso Roman Abrahimovich ha estado tratando de ayudar a cientos de ucranianos en medio de la invasión rusa del país.



En entrevista con un grupo de periodistas rusos independientes, Zelensky fue cuestionado sobre la supuesta petición que hizo a los Estados Unidos para que no sancionara al oligarca ruso Abrahimovich.



Y es que según Wall Street Journal, el presidente ucraniano llegó a pensar que el dueño del club de futbol Chelsea FC, de la Liga Premier de Inglaterra, podría ser de gran ayuda en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania.



Razón por la que el Tesoro de los Estados Unidos habría abandonado los planes de sancionar a Abrahimovich, según dijo el medio antes mencionado.



Si bien el presidente ucraniano no confirmó el rumor que circula en torno a ello, sí señaló que el multimillonario ruso: “Hasta donde yo sé estaba ayudando con el problema humanitario: con el convoy humanitario sacando a la gente de Mariupol”.



Sin dar detalles del apoyo que estaba dando, señaló que el corredor falló.



Pero no sólo el dueño de uno de los equipos más importantes a nivel mundial se encuentra ayudando a Rusia, según el presidente de Ucrania existen varios oligarcas rusos que quieren ayudar a su país: “Ha habido muchas señales de él y de otros empresarios que ofrecen ayuda”.



E incluso señaló que varios de esos oligarcas se dijeron “listos para restaurar Ucrania después de la guerra. Decían que estaban listos para dar dinero, para trasladar sus negocios a Ucrania siempre que pudieran eludir las sanciones”.



Además, muchos de esos empresarios también están dispuestos a ayudar el ejército ucraniano.



La “buena voluntad” los oligarcas rusos, según Zelensky no es por un tema “patriótico”, sino por el sinfín de sanciones que Estados Unidos y sus aliados han impuesto a varios colegas y no quieren dejar de perder esas comodidades a las que están acostumbrados.

