Adamari López es ahora mamá soltera sobre el hecho dice: “Luché mucho por mantener ese núcleo familiar”

Adamari López es una mujer que cree en la familia, que cree en el amor y en la vida de pareja. La conductora de Hoy Día no tenía previsto ser madre soltera, esto es algo que pasó, porque la vida, según dice, la sorprendió con este hecho.

Adamari López le concedió una entrevista, hace semanas, a Sandy ‘La Candela’ Rivera. La premier de esta conversación aún está en espera. Pero ya se han liberado algunos videos en los que se puede ver un poco cómo la conductora abrió su corazón en esta plática.

Y sí, parte de esta se ha ido liberando poco a poco y es ahí en donde reveló que la idea de familia que tiene parte de lo que ella vio en sus padres de pequeña. Esto es lo que prácticamente ella persigue. Reconoce que nada fue perfecto, pero esa es la estabilidad que persigue. Creyó haberla encontrado junto a Toni Costa, el padre de su hija Alaïa. Pero por azares del destino, esto no terminó siendo así, medios como la revista People en Español ya han hecho eco a estas declaraciones.

En la actualidad Adamari es mamá soltera. Aunque cuenta con el apoyo de Toni Costa, asegura que luchó por mantener el núcleo familiar que tenían, pero que la vida le tenía algo más. En la entrevista, según señaló People, Ada declaró: “Aunque luché mucho por mantener ese núcleo familiar me sorprendió la vida de una manera diferente y hoy día seguimos siendo una familia porque los dos vamos a ser siempre los papás de Alaïa, pero desde una manera distinta“.

Buena parte del público se puso del lado de Toni una vez se hizo pública la separación. Llegaron a señalar a Adamari López. Mientras que algunos medios siempre sostuvieron que Toni Costa le había sido infiel a la puertorriqueña. El nombre de Evelyn Beltrán surgió durante estas hispótesis. Cinco meses después se confirmó el romance entre ellos. El mismo Toni se lo confirmó a Chisme No Like. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

Toni por su parte ha tenido que salir en defensa de su relación. Ha tenido que explicarle a sus seguidores, desde fans a detractores que su romance con la joven modelo y bailarina no rompió su relación con Adamari. Ha dicho que la conoció después. Muchos no saben qué pensar. View this post on Instagram A post shared by Evelyn Beltrán (@evelynbeltranoficial)

Sobre todo porque hay publicaciones de Adamari López que hacen creer que ella está dando a entender que sí hubo infidelidad. Como los videos son recientes muchos asumen que son indirectas concretas a lo que le pasó con Toni. Nadie ha pensando que sean en referencia a su pasado con Luis Fonsi. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

Adamari nunca ha señalado a Toni Costa directamente. No lo ha tachado de infiel en ningún momento. Pero sí es cierto que muchos creen leer esto entre líneas. Programas como Chisme No Like conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain fueron poco a poco desvelando información. Ellos fueron incluso los primeros en demostrar que entre Toni y Adamari habían problemas.

Y es que desde previo a la separación, los conductores se dieron cuenta cómo a inicios del año 2020, al parecer, algo los llevó a dejar de seguirse en redes sociales. Pero todo estalló en 2021 y al día de hoy entre Toni y Adamari sólo existe Alaïa, su hija, por la cual Adamari dice que haría todo lo que fuera necesario para hacerla feliz y para que nada de lo que sucede a su alrededor la afecte en su crecimiento, ya que lo más importante para la conductora de Hoy Día es que ella crezca sabiendo que es una niña amada, en todos los procesos de su vida.

