El público reaccionó al regreso de Adamari López a Hoy Día

“Desde nuestra cocina, ¡BUENOS DÍAS! Estamos felices de recibir a @adamarilopez de vuelta en el estudio”, escribieron en la cuenta de Instagram de Hoy Día junto a una fotografía en la que Adamari López resalta por aparecer de nuevo en el show matutino de Telemundo.

Durante una semana la conductora boricua del programa estuvo ausente debido a las vacaciones que tomó para ir a esquiar en Vail, junto a la pequeña Alaïa, pero los fanáticos de la también actriz y del show habían preguntado qué había pasado con ella y a qué se debía su ausencia de las pantallas de Univision.

Los fieles fanáticos de la boricua manifestaron su emoción tras su regreso a Hoy Día. Estos son algunos de los mensajes que dejaron en la publicación del programa que anuncia que Adamari López está de vuelta: “Buenos días a todos. Que bueno ya estás de regreso Adamari. Bendiciones a todos”, “Hoy si completo el programa ya llego adita bellísimo programa con esas 2 chicas”, “Yessss llegó Adamaris”, “Estamos completos ahora. Adita te amamos, todos bellos” y “Te extrañé muchísimo me alegra verte en el Programa” son algunos de los que más destacan.

Sin embargo, también se pueden leer mensajes que están en contra del regreso de la conductora boricua: “tan bien que íbamos, no le pueden dar más vacaciones a ciertas personitas”, y “¿Otra vez usted? Porque no se quedó entre la nieve” destacan también en la publicación de Hoy Día que tiene más de 2.687 me gustas.

Mientras estuvo ausente del programa, Adamari López compartió en su cuenta de Instagram del viaje que hizo junto a Alaïa a Vail y en donde disfrutaron de las espectaculares montañas nevadas y de la práctica del esquí. “¡Disfruten de cada actividad que les permita ejercitarse y mantenerse activos, les aseguro que además de vivir mejor, la alegría no les va a faltar! Aquí un ejemplo más de las cosas que me gusta vivir y que he adoptado por una mejor calidad de vida”, dijo López al compartir un video del viaje en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 7 millones de seguidores.

Sigue leyendo: Adamari López reveló un truco para no verse tan chiquita en las fotos junto a personas más altas

El público de Hoy Día quiere saber qué pasó con Adamari López, por qué ya no sale en el programa

Adamari López presumió la nueva pérgola que instaló en su casa de Florida