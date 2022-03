Adamari López reveló un truco para no verse tan chiquita en las fotos junto a personas más altas

Adamari López publicó un divertido video en formato reel y compartió un útil tip para aquellos seguidores que son de baja estatura y quieren tomarse fotos con personas más altas que ellos.

Junto a Paulina Galindo, mejor conocida como PauTips, López mostró esta manera de tomarse fotografías. El truco está en que la persona de menor estatura de dos pasos al frente de la persona más alta, para que la lejanía haga su trabajo y la diferencia de estatura no sea tan notoria.

“Lo que uno aprende con los reels y con @pautips”, escribió Adamari López para acompañar el video que tiene más de 81,000 me gustas y más de 1,000 comentarios.

Entre los comentarios, están las personas que se ríen y aseguran que tienen que dar más de dos pasos para poder lograr el truco y los que mencionan a sus amigos para mostrarles el truco y así poder tomarse fotos fantásticas.

“Yo iré a dar 20 pasos para adelante”, “Cuñada, ya sé cómo tomar fotos cuando esté a tu lado!”, “Gracias por el tips Ada linda” y “cuando nos tomemos fotos lo aplicamos” se pueden leer en la publicación.

Adamari López ha mostrado en otras ocasiones videos junto a Paulina Galindo. En uno de ellos le dijeron a la conductora boricua de Hoy Día que no quisieran ser sus amigas, debido a un divertido video que publicó y en el que le dice a Galindo que se aleje de ella pues no quiere verla llorando. “amiga, no me gusta verte triste, vete para allá donde no te vea”, dice el reels en el que Galindo aparece llorando junto Adamari López, quien le da un pequeño empujón.

“No quiero ser tu amiga”, “no pues así amigas como será de enemigas”, “no pues que viva la ‘amistad’” y “Quizá la amiga es sentimental o empática”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron a López en ese video que ha conseguido casi 219,000 me gustas.

