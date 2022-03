CR7 busca un récord inédito en su “último baile” con Portugal: ¿cómo le fue en los Mundiales anteriores?

Con sufrimiento durante su fase de clasificación, Portugal inscribió su nombre en el Mundial de Qatar 2022. Con doblete de Bruno Fernandez, venció 2-0 a Macedonia del Norte, que venía de eliminar a Italia -actual campeón europeo- en el repechaje europeo. Esto quiere decir que Cristiano Ronaldo disputará su quinta -posiblemente su última- Copa del Mundo, donde buscará dejar una huella imborrable en la historia del fútbol.

Ahora, ¿cómo ha sido la participación de CR7 en la cita universal? Todo empezó en Alemania 2006, cuando apenas contaba con 21 años de edad y lucía el dorsal 17. Allí convirtió un gol en seis partidos. Los portugueses tuvieron una de las mejores actuaciones de su historia: finalizaron en el cuarto puesto tras caer en semifinales ante Francia.

Posteriormente, Ronaldo asistió al Mundial de Sudáfrica 2010, ahora con su número 7 y siendo el capitán de su país. En aquel Mundial también marcó un gol y los eliminó en octavos de final el que sería campeón del torneo: España. Su participación en esas Eliminatorias fue clave, ya que Portugal enfrentó en el repechaje a la Suecia de Zlatan Ibrahimovic. Cristiano terminó siendo el héroe en el partido de vuelta, ya que marcó un hat-trick.

Para la edición de Brasil 2014, Portugal quedó eliminada en la primera ronda, donde CR7 también marcó un gol. Para ese momento, rompió el récord del primer portugués en jugar y marcar en tres Mundiales. Una pequeña pincelada de lo que se aproximaba en los siguientes años: ser el máximo goleador en la historia del fútbol.

Inspirado y con ganas de seguir rompiendo marcas, así llegó Cristiano al Mundial de Rusia 2018, tras ganar su tercera Champions consecutiva con el Real Madrid. En la fase de grupos marcó hat-trick contra España, y luego anotó un gol contra Marruecos. Sin embargo, a pesar de su buena actuación, Portugal quedó eliminada en octavos contra Uruguay.

Más allá de que clasificó por la vía del repechaje, los lusos son candidatos para consagrarse en esta Copa del Mundo, al contar con una plantilla de primer nivel. Puede que este sea el último Mundial para Ronaldo, ya que se aproxima a cumplir las 38 primaveras. No obstante, su intención es romper otro récord: ser el primer futbolista en marcar en cinco Mundiales de forma consecutiva.