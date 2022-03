Hilaria y Alec Baldwin anuncian que están esperando a su séptimo hijo

Hilaria Baldwin anunció que está embarazada de su séptimo hijo, fruto de su relación con Alec Baldwin, que continúa bajo el ojo público luego de que en octubre de 2021 disparara una pistola de utilería en el rodaje de “Rust” y provocara la muerte de Halyna Hutchins, la directora de fotografía de la cinta.

La noticia llegó con un dulce video que Hilaria compartió en sus redes sociales junto con sus otros seis hijos: Carmen, de 8 años, Rafael, de 6, Leonardo, de 5, Romeo, de 3, Eduardo, de año y medio, y Lucía, de 1 año.

Alec también es padre de su hija Ireland Baldwin, de 26 años, a quien comparte con su ex, Kim Basinger.

“Después de muchos altibajos en los últimos años, tenemos un altibajo emocionante y una gran sorpresa: viene otro Baldwinito este otoño“, escribió en Instagram.

“Estábamos bastante seguros de que nuestra familia estaba completa y estamos más que felices con esta sorpresa. Comparto con ustedes el momento en que les dijimos a los niños que, como pueden ver, ¡están súper emocionados!”, compartió.

A continuación, añadió aparentemente haciendo referencia a la demanda por homicidio culposo presentada contra Alec, en febrero pasado, por el tiroteo en el set de filmación de “Rust”.

“Nuestro nuevo bebé es un punto muy brillante en nuestras vidas. Una bendición y un regalo durante tiempos tan inciertos”, señaló Hilaria en su publicación.

A pesar de la situación que sigue enfrentando a Alec con la justicia, también compartió la noticia a través de sus redes publicando la misma grabación.

En el 2020, la pareja le dio la bienvenida a Eduardo y luego de seis meses anunciaron el nacimiento de Lucía a través de un vientre de alquiler.

Entre Romeo y Eduardo, Hilaria contó que había sufrido dos abortos, en abril y en noviembre de 2019, cuando ya estaba embarazada de cuatro meses.

En su momento, cuando salió a la luz que Alec Baldwin había iniciado una relación con una joven desconocida veinticinco años menor que él, muy pocos apostaban por ellos. Sin embargo, más de una década después de romance con seis hijos y uno más en camino, son la viva imagen de la estabilidad. View this post on Instagram A post shared by Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin)

