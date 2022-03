‘House of the Dragon’, la precuela de ‘Game of Thrones’, llega a HBO Max en agosto

El próximo 21 de agosto es la fecha en que HBO Max estrenará ‘House of the Dragon’, la esperada precuela de ‘Game of Thrones’, una serie de fantasía medieval que se convirtió en un fenómeno mundial durante sus ocho temporadas.

Así se dio a conocer en Twitter en la cuenta oficial @HouseofDragon que publicó una foto de un huevo de dragón en llamas con un arrastre ardiente en el fondo. Sin embargo, la mayoría de los fanáticos se concentraron en el gigante “08.21” que se muestra en el cartel, que hace referencia a la fecha del lanzamiento.

“August 21”, se describió junto a la imagen para que no quedara más duda. Serán diez episodios a estrenarse en HBO y en la plataforma de streaming HBO Max.

Un dato es que ‘House of the Dragon’ se estrenará 12 días antes de que Amazon presente su serie de gran presupuesto y muy publicitada ‘The Rings of Power’, en su servicio de transmisión Prime Video.

Basada en ‘Fire & Blood’ de George RR Martin, ‘House of the Dragon’ ocurre 200 años antes de ‘Game of Thrones’. La historia se centra en la Casa Targaryen, la familia real, en los días previos a la guerra civil llamada “La Danza de los Dragones”.

El programa está protagonizado por Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno y Rhys Ifans.

El elenco también incluye a Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham., Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes y Savannah Steyn.

Muy pronto se cumplirán tres años desde que ‘Game of Thrones’ llegó a su fin y dejó devastados a los fans, en parte porque era el final de una serie muy querida, pero principalmente porque no cumplió las altas expectativas que se hizo el público con las anteriores siete temporadas.

