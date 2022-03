Kim Kardashian mantiene contacto con Kanye West y ha programado visitas para que pueda ver a sus hijos

A pesar del cruce de reproches y acusaciones, sin olvidar los consiguientes desmentidos, que han marcado la trayectoria reciente del exmatrimonio, lo cierto es que en las últimas semanas las líneas de comunicación entre Kim Kardashian y Kanye West han funcionado correctamente y, aparentemente, en un clima de máxima cordialidad.

Como han revelado fuentes de su entorno, la estrella televisiva ya ha pasado definitivamente página, dejando atrás escándalos y discusiones públicas, para dar la bienvenida a una nueva etapa de discreción y cooperación con el padre de sus cuatro hijos. Según estos informantes, Kanye y Kim han hablado con frecuencia en los últimos días y han programado futuras visitas del rapero a la casa que solía compartir con la celebridad.

“Kim está muy feliz, ha pasado página”, ha señalado un confidente en conversación con la revista People, a la que también ha asegurado que Kanye puede ver a sus retoños, North, Saint, Chicago y Psalm, “siempre que quera“, pero no antes de haber llamado a su antigua esposa para coordinar el encuentro.

La protagonista del futuro reality ‘The Kardashians’, que tomará el testigo del exitoso ‘Keeping Up With The Kardashians’ el próximo mes de abril en Hulu y Disney+, también se tomó con cierto sentido del humor la suspensión temporal de la cuenta del artista en Instagram, una decisión que recibió con mucho “alivio” dado el carácter belicoso de las publicaciones que ahí dejaba su exmarido.

“Kim cree que la suspensión fue bastante justa, pero la verdad es que tampoco se lo tomó como algo dramático. No fue para tanto y simplemente dijo que necesitaba tomarse el día libre. Los ataques constantes de Kanye en esa plataforma terminaron por agotarla“, explicaba otra fuente.

