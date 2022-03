Olga Wornat, escritora de la biografía no autorizada de Vicente Fernández, teme por su vida

Olga Wornat, la escritora de la biografía no autorizada de Vicente Fernández “El último Rey: El Hijo del Pueblo”, teme por su vida.

La periodista asegura que ha recibido amenazas y que cree que estás pueden venir por parte de la familia de Chente, en específico de su hijo Gerardo Fernández.

“Yo defiendo la libertad de expresión y la libertad de los periodistas de trabajar tranquilos, sin que nos molesten, además del derecho de las audiencias y de los lectores de decidir qué leer y qué ver. Ojalá aparezcan muchas series, muchos libros, y que nadie se sienta amenazado ni temeroso de que lo pueden demandar, ahora por una marca“, contó en el programa de Javier Poza.

Con toda esta situación, Olga ahora confirma todo lo que le contaron sobre el hijo de en medio, lo cual expone en su libro, pues muchos aseguran que es maquiavélico.

“Él me maltrató por teléfono, pero es un tipo muy desagradable y con eso me confirmó todo lo que me habían contado sobre él, sus malos modos, su prepotencia. Su padre no era así, su padre era amable.

El texto que publicó Wornat se usó para crear la bioserie que Televisa estrenó el pasado 14 de marzo, la cual la familia del fallecido cantante quería parar por exponer asuntos delicados de los Fernández.

ASÍ LO DIJO

“Si me pasa algo, él es el culpable, así de simple. Sé de sus relaciones turbias (con el crimen organizado) por supuesto, todo Guadalajara lo sabe: sus negocios con poderosos“.

Olga Wornat, escritora.

También te puede interesar:

Abogados de la familia Fernández acusan a Televisa de violar la ley al transmitir la bioserie no autorizada de Vicente Fernández

Olga Wornat defiende la bioserie de Vicente Fernández de TelevisaUnivision: “Lo siento como un burdo intento de censura”