Anitta meneó la colita en tanga desde una piscina en un paradisíaco lugar

La cantante brasileña Anitta celebró su cumpleaños número 29 este 30 de marzo en un paradisíaco lugar, y lo hizo meneando la colita en un sexy traje de baño, mientras estaba dentro de una piscina disfrutando del hermoso paisaje.

La artista publicó en su cuenta de Instagram el video que también estuvo acompañado de otro en el que le llevan un pastel a la cama y otro donde se ve una tina y abajo dice ‘Envolver’, el nombre de su canción que se ha popularizado en el mundo debido al sensual baile que la intérprete hace para acompañarlo y que se ha hecho tendencia en el mundo.

“Donde estoy ahora mismo ya es mi cumpleaños. Quien me conoce sabe cuánto amo ser espontáneo en la vida. ¿Alguna vez has ido al aeropuerto y has decidido ir al primer lugar que tu suerte te dice que vayas como en las películas? Bueno, acabo de hacerlo y terminé en el otro lado del mundo solo para celebrar mi día y el increíble momento que he estado pasando últimamente”, precisó la cantante sin revelar en qué lugar del mundo recibió su cumpleaños número 29.

“Gracias al amigo loco que tengo que dijo que sí a esta loca idea. De todas formas gracias al universo, gracias a todos vosotros”, escribió también.

Anitta indicó en su publicación que este fin de semana tendrá una fiesta en Estados Unidos para festejar su cumpleaños. “Y decidí que voy a celebrar con una de mis increíbles y locas fiestas este fin de semana en los Estados Unidos. La dirección del cielo este fin de semana”, sentenció la intérprete brasileña.

Anitta también publicó durante el día de su cumpleaños una galería de imágenes en las que se le ve durante su infancia. Las fotografías dejan ver a la pequeña Anitta con su cabello oscuro y rizado naturalmente.

“30 de marzo – día internacional de mí mismo- versiones de mí”, escribió la cantante junto a las fotografías que decidió compartir con sus más de 61,1 millones de seguidores y que hasta el momento tiene más de 1,431,000 me gustas.

La publicación tiene más de 23,000 comentarios de personas que le dejaron lindos deseos en su cumpleaños.

Sigue leyendo: Anitta está de cumpleaños: así era la cantante brasileña cuando estaba pequeña

Becky G quiso hacer el sensual baile de Anitta y se rió de ella misma

Anitta se convierte en la primera artista latina número uno del mundo en Spotify