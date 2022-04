Le ofrecen a Carolina Sandoval ponerle el balón gástrico y ella responde: “Yo no me cortaría nunca el estómago”

Carolina Sandoval no tiene otra forma de ser. La Venenosa habla en su podcast como lo hace también en sus redes sociales, con mucha honestidad y transparencia, así mismo la define el público. Y con esto que tanto la caractiza contó cómo a la puerta de su casa llegaron ofreciéndole hacerle el famoso balón gástrico. El cual se puso de moda desde que Chisme No Like dijera que esto fue lo que hizo que Adamari López bajara de peso.

En su podcast “Cuéntamelo Todo” habló incluso de sus implantes y de cómo ahora su decisión sería diferente. Carolina Sandoval conversó además con Mezcalent y relató lo siguiente: “Me toca la puerta de mi casa una amiga y me dice ‘Caro, me estoy bajando y te estoy saludando porque mi doctor, que está en tal lugar, te manda decir que cuando quieras te hace la bariátrica, te pone el balón’”.

La antigua conductora de Suelta La Sopa asegura haberse quedado en shock. Primero porque un ofrecimiento de este estilo no es algo que se espere recibir todos los días y menos a la puerta de tu casa. La experiencia le permitió además exponer que no es la primera vez que le quieren brindar una cirugía. Y es que dice que en las redes ya han habido médicos que se prestan para hacerle el cambio completo.

Pero La Venenosa aseguró de manera rotunda que ella no está dipuesta a pasar por el bisturí para cortarse el estómago: “O sea, yo me quedé loca. En la puerta de mi casa me estaban ofreciendo operarme el estómago, cortarme el estómago. Primero que nada, no me quiero cortar nada de mi cuerpo, o sea, una de las cosas que ahorita tengo cuando me vaya a hacer la reducción de senos es que por el tema de la gravedad, que no es tanto que más es lo que uno se mete en la cabeza, yo tendría que cortar un poco de piel y a mí eso me da… y yo no me cortaría nunca el estómago”.

En esta conversación con dicho medio Carolina Sandoval reconfirma su decisión de hacerse una reducción de senos, y es que la venezolana destaca que en la actualidad ya no tiene la mentidad que poseía cuando tenía 22 años de edad. Al contrario, ahora dice estar más interesada en cuidar su interior más que su exterior. “Yo no estoy trabajando la parte de afuera, yo estoy trabajando la parte de adentro; por ejemplo, un día como hoy tengo terapia de hipnosis, mañana tengo reiki, y por ahí va mi rollo”, destacó el portal de Mezcalent.

Carolina Sandoval y su búsqueda de la felicidad

Carolina además expone que para ella no es importante si la gente la ve más flaca o con más peso, por esa razón para ella la posibilidad de operarse el estómago no es una meta ni unap prioridad. Es algo que no busca ni pretende. La felicidad ya no tiene esa imagen en su mente. “Que la gente me quiera ver gorda o que la gente no me vea en el peso que me conoció, eso para mí no es importante; entonces yo, yo, Carolina Sandoval, no necesito operarme el estómago”.

Otra razón que la lleva a negarse de manera rotunda a pasar por el bisturí es el hecho de que ella padece de ansiedad. Y esa misma la llevaría a vivir con miedo pensando en ese proceso médico porque incluso estaría pensando en la posibilidad de morirse: “Yo no quiero ese tipo de transformación porque como yo soy tan, o sea, acuérdate que yo sufro de ansiedad, la ansiedad me llevaría a pensar ‘¡ay, no! y si me muero”.

Muchas famosas, tanto hombres como mujeres, creen que en la delgadez está la felicidad. Que alcanzar la imagen que poseen muchos o casi todos en el medio del entretenimiento es lo que los llevará o catapultará al éxito. Para Carolina Sandoval esto no es así. “Yo estoy recurriendo a cosas que a mí me generan bienestar para yo poder hacer ‘Cuéntamelo Todo’, para poder hacer mis redes sociales, para poder hacer de mi vida un mundo feliz; porque te digo, las emociones a veces pueden alejarte de la felicidad sin tú darte cuenta”.

