Los 5 estados de EE.UU. con los impuestos más bajos para jubilarte

Si te jubilas y te mudas a un lugar con impuestos bajos, podrías hacer que tus ahorros te duren más. Y es que debes tomar en cuenta que hay lugares donde no gravan el Seguro Social ni los ingresos por pensiones.

A continuación, te presentamos cinco estados con impuestos bajos ideales para jubilados.

1–Alabama

El estado de Alabama no grava los beneficios del Seguro Social. Los pagos de pensiones tradicionales también están excluidos de los ingresos estatales imponibles, incluidos los pagos de planes privados de beneficios definidos y los ingresos de jubilación para maestros, agentes del orden público, bomberos y empleados gubernamentales y militares.

Los impuestos a la propiedad también son bajos. Los dueños de propiedades en Alabama pagan un promedio de solo $609 dólares en impuestos inmobiliarios. La tasa estatal del impuesto sobre las ventas se encuentra entre las más bajas del país con un 4%, según se informó en U.S. News.

2–Florida

Florida no impone un impuesto sobre la renta, lo que significa que los jubilados que continúan trabajando a tiempo parcial pueden quedarse con una mayor parte de sus ingresos. Ellos tampoco tienen que preocuparse por pagar impuestos estatales sobre su Seguro Social o ingresos de pensión.

Los impuestos inmobiliarios son en promedio de $2,035 dólares en todo el estado. La tasa del impuesto estatal sobre las ventas es del 6%.

3–Mississippi

Muchos tipos de ingresos de jubilación no están sujetos al impuesto sobre la renta estatal de Mississippi. Los pagos de pensiones y del Seguro Social se pueden restar o excluir de los ingresos imponibles del estado en Mississippi, incluidos los pagos de pensiones públicas y privadas y los retiros de planes IRA y 401(k).

Los impuestos a la propiedad de Mississippi también son generalmente bajos. Los impuestos inmobiliarios promedio son de solo $1,009 dólares.

4–Nevada

Nevada no tiene un impuesto estatal sobre la renta, por lo que no tienes que preocuparte por pagar impuestos a nivel estatal sobre las ganancias de un trabajo de jubilación a tiempo parcial o por tus ingresos de jubilación del Seguro Social o por una pensión.

Los impuestos a la propiedad también son generalmente bajos. La factura del impuesto inmobiliario promedio es de $1,695 dólares.

5–New Hampshire

Los residentes de New Hampshire no tienen que pagar el impuesto sobre la renta estatal sobre los beneficios del Seguro Social, las pensiones, las distribuciones de las cuentas de jubilación o los ingresos obtenidos de un trabajo de jubilación. Las únicas formas de impuestos sobre la renta de New Hampshire son los dividendos y los intereses.

Tampoco hay impuesto estatal sobre las ventas, por lo que los jubilados pueden comprar libremente sin una carga fiscal adicional.

