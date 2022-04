NYC expandirá el ‘Día Libre sin Carros’ para celebrar el Día de la Tierra

El comisionado del Departamento de Transporte de la ciudad de Nueva York, Ydanis Rodríguez, anunció esta semana el plan “Car Free Day” “Día Libre sin Carros”, que se celebrará el sábado 23 de abril como parte de las actividades por el ‘Día de la Tierra’.

Rodríguez, quien en calidad de concejal promovió en años anteriores el Día de la Tierra sin automóviles en calles selectas de Manhattan en plazas públicas, ahora como comisionado Rodríguez expande este actividad con el apoyo de 150 patrocinadores.

El comisionadro Rodríguez hizo el anuncio el jueves en Times Square y describió el evento de este año, el primero a celebrarse desde 2019 por la pandemia, como uno mayor alcance al modelo original. El “Día Libre de Carros” abarcará los cinco condados, conectando más de 100 calles abiertas, 22 plazas y accediendo a más de 1,000 millas de la ciudad de Nueva York, con red de bicicletas.

Cada punto designado por el Departamento de Transporte tendrá una amplia gama de actividades de música, danza, arte, programación de bicicletas y vehículos no motorizados, actividades culturales y talleres educativos.

“Invitamos que ese día la gente experimente esa experiencia de dejar el carro parqueado, caminar esos bloques con sus hijos. Todavía nosotros no tenemos otro planeta donde vivir. No se ha descubierto y por lo tanto no hay una historia que no están contando los abuelos sobre grandes tormentas, es que la hemos vivido en nuestra generación”, expresó el comisionado Rodríguez.

Campaña de sostenibilidad

La celebración del Día de la Tierra sin automóviles reúne a docenas de funcionarios electos, grupos de defensa e instituciones públicas y privadas para apoyar una campaña que enfatiza la sostenibilidad.

El mensaje principal es que ese día los neoyorquinos que dejen sus automóviles en casa y usen otras opciones de transporte viables ese día. Desde sus inicios, el Día de la Tierra sin automóviles se ha asociado con una variedad de artistas, artistas, organizaciones y empresas para que el evento sea un éxito.

“Gracias, comisionado Rodríguez, por continuar organizando el Día de la Tierra sin automóviles. La programación de Calles Abiertas y Espacio Público de hoy es una excelente manera de demostrar cómo nuestra ciudad puede prosperar con menos automóviles en las calles”, manifestó el asambleísta Manny de los Santos, en un comunicado

“Cuando abrimos las calles a los peatones y ciclistas, se convierten en espacios comunitarios para nuestros vecindarios y una bendición para nuestras pequeñas empresas locales”, expresó por parte el Defensor del Pueblo, Jumaane D. Williams.

Desde el punto de vista, Juan Restrepo, un organizador senior de Alternativas de Transporte, las calles sin automóviles no solo son buenas para nuestro clima, “sino que estudio tras estudio muestra que las calles sin automóviles también reducen significativamente la violencia del tráfico. Las calles sin automóviles son clave para nuestra visión NYC 25×25 para volver a priorizar las calles para las personas y también deben ser centrales en nuestro enfoque de Vision Zero”.

Los presidentes de los condados también expresaron su apertura para cooperar con esta actividad en pro del medio ambiente.

“Es fantástico celebrar otro ‘Día de la Tierra sin automóviles’, alentando a los neoyorquinos a utilizar modos de transporte alternativos y más conscientes del medio ambiente”, dijo el presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso.

El presidente del condado de Manhattan, Mark Levine, dijo: “Espero disfrutar del Día de la Tierra sin automóviles de este año utilizando esta expansión temporal del espacio público, con excelentes conexiones con algunas de las mejores calles abiertas de nuestro distrito y ciudad. Deberíamos tratar todos los días como si fuera el Día de la Tierra sin automóviles invirtiendo fuertemente en la expansión de carriles para autobuses, carriles para bicicletas, espacios públicos y Calles Abiertas, y espero trabajar con la Administración para hacer de Manhattan un distrito más saludable y verde”.

Mientras que Richard Donovans, presidente del condado de Queens, expresó: “Espero ver las festividades en la estelar Avenida 34 de Jackson Heights, que sin duda será una excelente manera de dar inicio a la muy esperada temporada de Programación de Espacios Públicos y Calles Abiertas del DOT para nuestros amigos y familiares”.

Algunas de las vías planificacadas para el cierre vehicular se encuentran: La avenida 34 desde la calle 69 hasta Junction boulevard en Queens, y en Brooklyn en la Avenida Tompkins Avenue desde la avenida Gates hasta la calle Halsey.

Para mayores detalles:”

Para obtener una lista completa de la programación, asegúrese de consultar el sitio web del Día de la Tierra sin automóviles, que se actualiza constantemente en nyc.gov/carfreeday