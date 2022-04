Toni Costa explotó y responde al ataque: explica cómo se mantenía su hogar cuando aún vivía junto a Adamari López

Toni Costa se caracteriza por responder. El ex de Adamari López nunca se ha escondido ante las acusaciones. No se caracteriza por huir. Al contrario, ante cada ataque en redes sociales se toma el tiempo para responder y aclarar, así como también agradece el cariño de sus más fieles seguidores.

Esta vez decidió responder una acusación que lo ha perseguido desde que inició su vida de pareja al lado de Adamari López y es que en muchas ocasiones aseguraron que la puertorriqueña era la que mantenía el hogar. Ahora Toni decidió hablar y asegura que en casa trabajaban ambos.

Decir que Toni está cansado de este tipo de cuestionamientos es poco. El instructor de Zumba suele ser elogiado por ser un buen papá, por cómo siempre está presente en los momentos más importantes de Alaïa. El hecho de aparecer mayoritariamente junto a su hija hizo que en el pasado se le juzgara para bien y para mal. De ahí que algunos incluso quisiera tratar de ofenderlo llamándolo “amo de casa”.

Sus palabras claras sobre cómo se mantenía el hogar cuando él aún vivía junto Adamari López, esto fue lo que dijo: “Todos manteníamos el hogar y trabajábamos y trabajamos a diario, mis responsabilidades las tengo claras como cualquier papá y hago y haré de todo por mi hija y su presente y futuro”.

El nuevo integrante de La Casa de los Famosos de Telemundo dijo que muchos de estos mensajes nacen o surgen de personas que no tienen buenas intenciones. Que opinan y juzgan por afán y sin conocer o tener toda la verdad en la mano. Les dice también infelices: “Las personas que opinan con maldad, juzgando sin saber ni conocer, son infelices y capaces de decir lo que sea, eso es así, alguien plenamente feliz ni tiene un segundo en su vida para pararse a hablar donde no sabe”. View this post on Instagram A post shared by Toni Costa (@toni)

Pero también es cierto que son muchas las fan que lo apapachan, pero los detractores también siguen ahí. El hecho de que ingrese a La Casa de los Famosos sólo ha ayudado para avivar más el fuego a su alrededor, porque ahora más que nunca se hablará de él, de Adamari López, de Evelyn Beltrán y así mismo de Alaïa.

