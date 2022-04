Cómo aplicar al Fondo de Trabajadores Excluidos de Nueva York: criterios de elegibilidad, aplicación y beneficios

El Fondo de Trabajadores Excluidos (EWF, por sus siglas en inglés) representa un beneficio de rescate para todos aquellos adultos residentes en el estado de Nueva York cuya situación financiera se vio seriamente afectada por las consecuencias económicas derivadas de la pandemia por COVID-19. De acuerdo con el Departamento del Trabajo de Nueva York, este beneficio está especialmente diseñado para quienes no recibieron ningún tipo de ayuda durante el periodo de emergencia sanitaria en el país, es decir, para todos aquellos que quedaron excluidos de programas federales de asistencia y beneficios por desempleo o pandemia.

¿Cuáles son los criterios de elegibilidad para el EWF?

De acuerdo con la Oficina del Contralor de la Ciudad de Nueva York, existen varios criterios de elegibilidad que un trabajador debe cumplir para poder recibir los beneficios del Fondo de Trabajadores Excluidos (EWF):

1. Debe ser residente del estado de Nueva York. Para nuevos residentes, se considera como fecha mínima elegible el 27 de marzo de 2020.

2. Debe haber perdido parte o todos los ingresos después de febrero de 2020. La pérdida de tales ingresos debe estar relacionada con la emergencia sanitaria derivada del COVID-19: pérdida de empleo u horas laborables, también incapacidad derivada de la enfermedad por COVID-19. El estado también considera a aquellos hogares que perdieron al jefe de familia a causa de la enfermedad.

3. Debe haber percibido un ingreso total anual de $26,208 durante el año inmediato anterior.

4. Debe haber resultado no elegible para otros beneficios, como ayudas por desempleo o asistencia derivada de fondos federales.

5. No puede haber recibido ninguna condena a prisión recientemente.

Si el trabajador cumple con todos estos requisitos de elegibilidad, no importará su estatus migratorio, ya que este fondo también está dirigido a los inmigrantes indocumentados que residan en el estado.

¿Cómo presentar una solicitud para recibir beneficios del EWF?

Las solicitudes para el Fondo de Trabajadores Excluidos de Nueva York iniciaron el pasado mes de agosto de 2021. Las mismas se hacían únicamente en línea, a través de un enlace dispuesto por el Departamento del Trabajo del estado. En la actualidad, tales solicitudes se encuentran cerradas desde el 8 de octubre de 2021, ya que los fondos destinados a este beneficio fueron asignados en su totalidad.

Sin embargo, durante este mes se registró una solicitud de reactivación del fondo emitida por la organización Immigration Research Initiative (IRI) cuya intención principal es beneficiar a un aproximado de 305,000 trabajadores que no recibieron ayuda de este fondo. La propuesta de IRI no es la única, ha estado fortalecida por otras organizaciones como Make the Road NY y NY Communities Changes.

En ese sentido, si se aprueban los fondos —se solicitan al menos $3,000 millones para una nueva ronda de beneficios— es probable que las solicitudes se reactiven para este año, del mismo modo que se hacían en el pasado.

¿Qué beneficios otorga el EWF?

No todas las personas elegibles para el Fondo de Trabajadores Excluidos recibieron los mismos beneficios. De acuerdo con las disposiciones del gobierno del estado al respecto, existen dos niveles diferentes que podrían mantenerse si el fondo se reactiva:

1. Aquellos que recibieron hasta $15,600, sumados a una deducción de impuestos de $780. Para ser elegibles, necesitaban presentar identificación fiscal federal o una prueba de la pérdida de ingresos relacionada con la pandemia.

2. Aquellos que recibieron hasta $3,200, sumados a una deducción de impuestos de $160. En este nivel resultaban beneficiados todos aquellos que no poseían una identificación fiscal federal o pruebas de pérdida de ingresos.

