Manchester United vuelve a tropezar sin Cristiano Ronaldo y se aleja de la Champions

En la reanudación de las ligas europeas tras las últimas fechas de eliminatorias al Mundial Qatar 2022, el Manchester United volvió a tropezar tras empatar 1-1 con el Leicester City y se continúa alejando de los puestos de clasificación a la próxima edición de la UEFA Champions League.

El Manchester United recibió al Leicester sin contar con Cristiano Ronaldo que estuvo ausente por una enfermedad, y no pudo mostrar señales de mejoría en su juego que nuevamente fue vulnerable en defensa y no pudo generar peligro en el ataque, obteniendo un resultado que no lo ayuda en sus aspiraciones de jugar la siguiente Champions.

El nigeriano Kelechi Iheanacho Inauguró el marcador al minuto 63 a favor de los ‘Foxes’, quienes no pudieron hacer más daño gracias al gran trabajo del arquero español David de Gea, quien a su vez terminó siendo el mejor de los ‘Red Devils’, evitando lo que pudo haber sido una nueva derrota ante un equipo evidentemente inferior.

Dave saves!



De Gea comes up with a magnificent fingertip save.



We are level at Old Trafford, tune in NOW on @USA_Network & @NBCUniverso to catch the last 15 minutes of the match.#MyPLMorning | #MUNLEI pic.twitter.com/ApaCQpRXaT — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) April 2, 2022

Solo tres minutos después, al 66’, llegó el empate del United gracias a un tanto del brasileño Fred. En ese momento pareció que el conjunto de Old Trafford se encaminaba a la remontada sin embargo no pudieron generar un juego fluido que pudiera inquietar al portero danés Kasper Schmaichel. Just 3 minutes after the Leicester City goal to take the lead we are level again!



Fred fires the rebound into the roof of the net and we are tied at 1 all.



📺: @USA_Network & @NBCUniverso #MyPLMorning | #MUNLEI pic.twitter.com/VOolGDte0J— NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) April 2, 2022

El Leicester siguió generando peligro y pudo haber ganado el partido en los últimos minutos luego de que el extremo James Maddison anotó un tanto al minuto 80 que posteriormente fue anulado por el VAR. The James Maddison goal is ruled out due to VAR. Varane was fouled moments before the goal.



📺: @USA_Network & @NBCUniverso #MyPLMorning | #MUNLEI pic.twitter.com/3L9sBtuLtT— NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) April 2, 2022

Luego de 30 jornadas de la Premier League inglesa, el Manchester United, dirigido Ralf Rangnick, se ubica en el sexto lugar de la clasificación con 51 puntos y queda a tres de Arsenal que con dos partidos menos, se encuentra en la cuarta plaza que otorga el último cupo a la Liga de Campeones.

Entretanto, el Leicester dirigido por Brendan Rodgers, es noveno de la clasificación con 37 puntos y tiene pocas posibilidades de alcanzar un puesto para la Europa League o Conference League.

