Kun Agüero evalúa volver a jugar fútbol: “Ojo, me siento bastante bien del corazón” [Video]

A cinco meses de haberse retirado de las canchas, como consecuencia de una arritmia cardíaca, el exdelantero argentino Sergio “Kun” Agüero está evaluando la posibilidad de volver a jugar fútbol. De hecho, el Inter Miami ya le ofreció una propuesta.

“Ayer me pasó por la cabeza la idea de volver a jugar fútbol. Ojo, me siento bastante bien del corazón”, soltó el argentino en una charla con el canal TyC Sports, antes de que se desarrollara el sorteo para el Mundial de Qatar 2022. “Los médicos me explicaron que tengo que estar cinco o seis meses sin actividad, pero ya quiero volver a entrenar”, agregó.

¿Agüero en la MLS?

Con respecto a la posibilidad de reiniciar su carrera en la MLS, específicamente con el equipo presidido por David Beckham, el Kun afirmó: “El Inter Miami me buscó, pero lo rechacé. En un tiempo vamos a ver que pasa”.

Sobre el sorteo del Mundial, Agüero destacó: “Los primeros partidos el equipo va a empezar ganando confianza. Si nos toca Alemania, igualmente tenemos que clasificar; y, por otro lado, después lo cruzaremos en los partidos finales”.

Vale destacar que esta entrevista se dio antes de que se desarrollara el sorteo en Doha, donde Argentina quedó emparejada en el Grupo C con México, Polonia y Arabia Saudita. “El primer partido es el peor, el más jodido; porque, si bien tenes tiempo de preparación, no juegas ningún partido oficial”, concluyó el Kun, quien formará parte del cuerpo técnico de Lionel Scaloni para Qatar 2022.

