Qatar 2022: ¿cuál es el verdadero grupo de la muerte para el Mundial?

Hace unos días se llevó a cabo el sorteo del evento deportivo más esperado del año: el Mundial de Qatar 2022, que se llevará a cabo entre noviembre y diciembre próximo. A diferencia de las ediciones anteriores, da la impresión de que, para este torneo, no hay un grupo de la muerte tan claro; aunque sí hay emparejamientos que, en la previa, se notan muy igualados.

Un claro ejemplo es el Grupo A. Si bien es la única selección que debuta en un Mundial, Qatar cuenta con el público a favor, es el vigente campeón de Asia y viene de alcanzar el tercer lugar en la Copa Oro como invitado. Países Bajos se ubica en el top 10 del ranking FIFA y tiene mucha historia en los Mundiales (tres subcampeonatos). Senegal es la actual campeona de África; aparte de que está liderada por Sadio Mané, Édouard Mendy y Kalidou Koulibaly. Ecuador, por su parte, que regresa al Mundial tras ausentarse en Rusia 2018.

El Grupo B también se torna interesante, sobre todo por las rivalidades históricas o los conflictos políticos que ha protagonizado Estados Unidos contra Inglaterra e Irán, respectivamente. El próximo clasificado saldrá del repechaje de la UEFA entre Gales y el ganador del Ucrania vs. Escocia.

¿A Francia le tocó el grupo de la muerte?

El Grupo D es uno de los que podría considerarse como el de la muerte. Allí están Francia, vigente campeona del Mundo; Dinamarca, una de las selecciones más competitivas del viejo continente; y Túnez, que dirá presente en su segunda Copa del Mundo consecutiva. A estas tres selecciones podría unirse la complicada Perú (siempre y cuando derrote en el repechaje a Emiratos Árabes Unidos o Australia).

Otro grupo que se ve parejo es el E. Y es que aparecen dos selecciones que se consagraron en la penúltima y antepenúltima edición del certamen, respectivamente. Se trata de Alemania (2014) y España (2010). Ni hablar de Japón, subcampeón de la Copa Asiática, que cuenta con figuras como Takumi Minamino y Takehiro Tomiyasu. Costa Rica y Nueva Zelanda pelearán por estar en este grupo.

Posiblemente, el verdadero grupo de la muerte es el G, donde aparecen Brasil (pentacampeona del mundo y primero del ranking FIFA); Serbia (superó en el clasificatorio europeo a Portugal); Suiza (mandó a Italia al repechaje) y Camerún (dejó en el camino a selecciones como Costa de Marfil y Argelia en las Eliminatorias Africanas). O también el H, con la Portugal de CR7, la Uruguay de Suárez, la Ghana de Thomas Partey y la Corea de Heung-min Son. Sin duda que no hay grupo fácil en Qatar 2022. View this post on Instagram A post shared by FIFA World Cup (@fifaworldcup)

