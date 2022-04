La NASA realiza importante prueba de carga de combustible de la misión Artemis 1

La NASA inició este lunes el proceso de carga de combustible en modo de prueba como parte de un ensayo de la próxima misión lunar Artemis 1 en el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral, ubicado en Florida, luego de haberla suspendido este domingo.

El director del lanzamiento de la estación espacial, inició la cuenta regresiva y le dio el visto bueno al proceso de “tanqueo”, a pesar de que el mismo haya sido retardado “para resolver un problema técnico”.

“¡La cuenta regresiva se ha reanudado y el director de lanzamiento dio el “go” para comenzar el proceso de tanqueo para la prueba de ensayo de Artemis I wet dress!”, detalló la cuenta enTwitter de la NASA en Kennedy.

The countdown has resumed and the launch director gave the “go” to begin the tanking process for the #Artemis I wet dress rehearsal test! Get the details: https://t.co/Fz1PKG63W4



For real-time updates throughout the day, follow @NASAGroundSys. pic.twitter.com/9rjpkwdRZD — NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) April 4, 2022

Una vez iniciadas las operaciones “el oxígeno líquido (LOX) y el hidrógeno líquido (LH2) fluirán hacia la etapa central del cohete y los tanques de la etapa de propulsión criogénica provisional y se completarán y repondrán a medida que se evapora parte del propulsor criogénico”, detalló la NASA.

Dicha prueba de carga de combustible se encontraba previamente programada para este domingo, sin embargo, tuvo que ser suspendida. .@NASAKennedy teams are “go” to proceed with the #Artemis I wet dress rehearsal — the prelaunch test for the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion spacecraft.



Weather is looking good. Follow @NASAGroundSys for real-time updates: https://t.co/GtMKF4BAsx pic.twitter.com/Xl8p5BCUj7— NASA (@NASA) April 4, 2022 We are “go” for tanking. @NASAKennedy teams will soon begin loading the @NASA_SLS rocket with fuel and conduct leak checks to make sure the tanking is proceeding as expected. Follow @NASAGroundSys for real-time updates: https://t.co/vNGEnCnOCv pic.twitter.com/I3ui1QUBgc— NASA Artemis (@NASAArtemis) April 4, 2022

