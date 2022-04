Presentador del Grammy se equivocó al decir que Vicente Fernández “no pudo venir”

El cantante y compositor estadounidense, Jimmie Allen, se viralizó el pasado domingo en los Premios Grammy, tras presentar el ganador como mejor disco de música regional mexicana por “A mis 80’s” y es que al mencionar al fallecido Vicente Fernández dijo “no pudo venir”.

En la categoría también estaba Natalia Lafourcade (Un canto por México Vol. II), Aída Cuevas (Antalogía de la Música Ranchera), Mon Laferte (Seis) y Christian Nodal (Ayayay! Súper Deluxe).

“Tampoco ha venido (Vicente Fernández) pero enhorabuena. Esto es un gran honor aunque no hayas podido asistir hoy”, manifestó el presentador del premio.

Según la reacción que tuvo el compositor estadounidense, pudo haber sido que no conociera de la trayectoria artística que tuvo el reconocido cantante de rancheras ya fallecido. Recordemos que, es una celebración realizada en el MGM Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos, y por no ser de esa nación pudo no saber de él. Tras este hecho, se presentaron unos segundos incómodos para la gran mayoría de los presentes.

Como ‘fail’ fue visto el error de Allen

Como es costumbre, los comentarios a través de la red social Twitter no se hicieron esperar y es que algunos fanáticos de “Chente” se pronunciaron por el error cometido por el presentador quien parecía no conocer al que en vida fue cantante de rancheras.

Rápididamente, se viralizó el video en el cual sale Jimmie Allen anunciando al ganador.

Sin embargo, no todas las referencias a ese premio fueron negativas, muchos de sus fanáticos manifestaron gran alegría por el merecido reconocimiento que tuvieron hacia el ‘El Charro de Huentitán’, quien falleció el pasado 12 de diciembre, luego de haber atravesado un grave estado de salud.

La última producción discográfica de Fernández fue lanzada al mercado en el año 2020.

¿De qué murió Vicente Fernández?

‘Chente’ falleció luego que su sistema cardiovascular, renal, pulmonar y hematológico sufrieran un colpaso el 12 de diciembre de 2021.

“La disfunsión de órganos no permitieron una estabilidad arterial, ya sabíamos que se iba a ir pronto”, manifestó el equipo médico que trató el artista a Milenio Televisión.

