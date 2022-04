Debido a acumulación de casos de desalojos los inquilinos se quedan sin representación legal en Corte de Vivienda de NYC

Han pasado más de dos meses y medio desde que expiró la moratoria de desalojos en el estado de Nueva York el pasado 15 de enero, y desde entonces los casos nuevos y atrasados se han acumulado abrumadoramente en la Corte de Vivienda, principalmente en la ciudad de Nueva York, lo que ha provocado que los proveedores de servicios legales no tengan la capacidad de aceptar todas las solicitudes y por ende muchos inquilinos de bajos ingresos se están quedando sin la debida representación legal.

Así lo denunciaron este martes las organizaciones de defensores ‘The Legal Aid Society’, ‘Legal Services NYC’ y ‘New York Legal Assistance Group’ (NYLAG), que hicieron un llamado a la Oficina de Administración de Cortes del Estado de Nueva York (OCA) para que retrase el calendario de casos judiciales de vivienda para garantizar que los neoyorquinos más pobres que enfrentan el desalojo tengan representación legal, según lo previsto por el programa ‘Right To Counsel’ (RTC) de la Ciudad de Nueva York.

“Estamos decepcionados de que la OCA no se comprometa con todas las partes interesadas para abordar el aumento de la demanda posterior a la pandemia y, en cambio, está programando los casos de tal manera que niega la representación legal de los inquilinos. En pocas palabras, esto destruirá la histórica iniciativa del derecho a la asesoría legal de Nueva York”, dijo Adriene Holder, abogada a cargo de la práctica civil de The Legal Aid Society.

La moratoria de desalojos fue impuesta durante lo peor de la pandemia del COVID-19 para proteger a miles de inquilinos morosos que habían perdido sus fuentes de ingresos y por lo tanto no podían pagar sus rentas, contra los caseros que buscaban iniciar procesos para sacarlos de sus casas y apartamentos.

Pero ahora, sin esa protección, las organizaciones aseguran que según informes recientes se demuestra que actualmente hay más de 200,000 casos de desalojo pendientes en la Corte de Vivienda de la ciudad de Nueva York, con 7,000 casos nuevos adicionales presentados cada mes. Por ejemplo, Legal Services NYC indicó que el mes pasado tuvo que reducir su admisión de casos en El Bronx, pero la OCA adelantó los procesos de desalojo de los inquilinos de todos modos sin representación legal.

“Estamos enfrentando una crisis descomunal en nuestros tribunales de vivienda en este momento con inquilinos que enfrentan el desalojo sin representación”, dijo Raun Rasmussen, director ejecutivo de Legal Services NYC, agregando que ahora más que nunca, “necesitamos la ayuda de la Corte y de la Ciudad para encontrar soluciones que aseguren que la mayor cantidad posible de inquilinos obtengan la ayuda legal que necesitan para permanecer en sus hogares, al retrasar el calendario de casos en la Corte de Vivienda y limitar la cantidad de casos de acuerdo a nuestra capacidad”.

Rasmussen insistió: “Todos luchamos arduamente para hacer realidad el derecho a un abogado y debemos trabajar juntos ahora para asegurarnos de seguir cumpliendo nuestra promesa de representación legal gratuita para todos los inquilinos que necesitan nuestra ayuda”.

Y sobre los efectos negativos principalmente entre los neoyorquinos más vulnerables, los de las minorías y los inmigrantes, la abogada Holder enfatizó que sus clientes, “los negros y latinos de bajos ingresos, seguirán sufriendo si la OCA no actúa. Nuestros clientes necesitan que OCA disminuya la velocidad y limite inmediatamente el calendario de casos para garantizar que los casos pendientes y futuros reciban la más alta calidad de representación y debido proceso, como lo exige la legislación sobre el derecho a un abogado”.

Lo peor se está viendo en Queens

Debido a la abrumadora demanda, Legal Aid y NYLAG anunciaron este martes que los abogados no podrán tomar nuevos casos en Queens a partir de este 5 de abril, lo que podría hacer que los inquilinos comparezcan a la corte sin representación, un problema creado, según denuncian, por la negativa de OCA a abordar esta realidad pospandemia. Legal Services NYC anunció que limitará su admisión a 60 casos en Queens durante este mes que apenas comienza.

“Los inquilinos de la ciudad de Nueva York se enfrentan a una crisis de desalojo de escala e impacto devastadores. La decisión de la Gobernadora de poner fin a la moratoria sin aprobar la Ley de Desalojos por una Buena Causa ha dejado los casos atrasados y los abogados abrumados. Los tribunales deben adaptarse para garantizar que cada inquilino tenga acceso a representación, como lo exige la ley, y el derecho a la asesoría necesaria para ser respaldado con los recursos disponibles”, dijo el defensor del pueblo de la Ciudad de Nueva York, Jumaane Williams.

Y Jennie Stephens-Romero, una abogada de la organización ‘Make the Road New York’ –que defiende a los inmigrantes, dijo que los inquilinos en la ciudad de Nueva York “merecen un programa de derecho a un abogado que sea efectivo y sostenible. Como organización que brinda apoyo integral a los inquilinos, incluida su representación en los tribunales de vivienda, hemos sido testigos de la abrumadora inestabilidad de la vivienda que esta pandemia ha exacerbado, y vemos el sistema al borde del precipicio”.

Entre tanto, David R. Jones, presidente del ‘Community Service Society of New York’, resaltó que a medida que ingresamos al tercer año de la pandemia, “685,000 hogares de inquilinos en el área metropolitana de Nueva York ahora deben aproximadamente $3,300 millones en alquiler atrasado, y los inquilinos negros y latinos de bajos ingresos cargan con una parte desproporcionada”

La respuesta de OCA

En un comunicado, la Oficina de Administración de Cortes del Estado de Nueva York (OCA) respondió indicando:

“Hemos sostenido en repetidas ocasiones que la incapacidad de los proveedores del derecho a la asesoría, como LSNYC y Legal Aid, para cumplir con sus obligaciones contractuales y su capacidad de manejar sus operaciones, no afectará negativamente el funcionamiento de la Corte de Vivienda”.

“Los proveedores son contratados a través de la Oficina de Justicia Civil de la Ciudad de Nueva York (OCJ), no por el sistema judicial de las cortes. Hemos estado en conversaciones con el OCJ sobre este problema continuo”.

“El mes pasado, LSNYC rechazó más de 475 casos en El Bronx. Los casos fueron enviados a partes de resolución para que los litigantes intentaran negociar acuerdos. Tampoco se ha materializado el tsunami de presentación de casos que se pronosticaba”.

Cifras de casos en Corte de Vivienda de NYC: