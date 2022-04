Esto es lo que opina el público de la canción de Anuel y Yailin

Hace casi una semana Anuel y Yailin estrenaron su primera canción junta llamada “Si tu me busca”. Esta colaboración entre el ex novio de Karol G y su actual pareja llega meses después de la confirmación de su relación sentimental y de que fueran vistos juntos en el estudio de grabación.

El video musical del tema hasta el momento tiene más de 14 millones de reproducciones y las ha cosechado desde el 31 de marzo. Este tema ha hecho que muchos de los fanáticos de Anuel, y no tan fanáticos, lo critiquen a él y mucho más a Yailin, la cantante y bailarina dominicana apodada como “la más viral”.

En una publicación que hizo Despierta América le preguntaron a sus seguidores qué opinaban acerca del tema de esta popular pareja.

“¿Qué opinas de la nueva canción de Anuel y su novia Yailin?”, preguntó el programa.

Estas son algunas de las respuestas: “Mejor no digo nada”, “Yailin da pena como mujer, no se valora”, “Eso no se le puede llamar canción”, “un disparate”, “Que tengas 15 cirugías no quiere decir que seas cantante. Yailin no canta”, “Debería YouTube bloquear este tipo de canciones vulgares” y “que triste esta sociedad” son algunas de las palabras que les han dedicado a la pareja en esta publicación hecha por el programa de Univision.

Anuel y Yailin constantemente reciben críticas por parte de los usuarios de las redes sociales. La pareja ha sido duramente criticada por la manera en la que presumen de su relación en las redes sociales y por mostrar siempre los muchos lujos que tienen.

Hace algunas semanas Anuel le regaló a Yailin un lindo auto deportivo color blanco y ella lo mostró en su cuenta de Instagram al lucir un conjunto de ropa interior de encaje rojo y posando frente al vehículo. “Gracias mi rey por mi juguete nuevo”, escribió la dominicana al publicar la galería fotográfica.

Sigue leyendo: Anuel y Yailin estrenan su primera canción juntos: “Música para adultos”, dijo el ex de Karol G

La novia de Anuel, Yailin, reaparece en Instagram presumiendo su cuerpo en ropa interior con una foto frente al espejo