Top 5 de famosos que se han divorciado y les sienta bien

Varias parejas del mundo del entretenimiento han decidido divorciarse y tomar rumbos distintos al ver que sus relaciones amorosas no siguen funcionando de la manera que esperaban. A su vez, muchas de estas personas mejoran su aspecto físico y la separación les termina sentando bien. Algunas de ellas son:

Kim Kardashian y el rapero Kanye West

La famosa protagonista del reallity Kim Kardashian y el rapero Kanye West quienes sostuvieron siete años de matrimonio y cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm. Fue en febrero de 2021 cuando ella solicitó el divorcio.

Desde el momento de su separación, ambos se han visto envueltos en una gran controversia pues, el rapero señala que la madre de sus hijos no le permite verlos muy seguido, entre muchas otras acusaciones. Tanto a Kim como a Kanye ya se les ha visto con otras parejas.

Angelina Jolie y Brad Pitt

La reconocida actriz de Hollywood Angelina Jolie le pidió el divorcio a Brad Pitt en septiembre de 2016. La determinación fue tomada cinco días después de un inconveniente entre él y su hijo Maddox en un avión. Ella manifestó que siempre tuvo miedo por la seguridad de toda su familia.

En los cinco años de matrimonio, la pareja tuvo cinco hijos, tres de ellos son adoptados.

Demi Moore y Ashton Kutcher

El matrimonio de Demi Moore y Ashton Kutcher fue de seis años y terminó aparentemente por varias infidelidades por parte del actor y fue en el año 2011 cuando decidieron darle fin al “hasta que la muerte los separe”. Sin embargo, fue el 27 de noviembre de 2013 cuando se dio por finalizado el divorcio.

La pareja no tuvo hijos en común. Moore ya tenía tres hijas con quien también fue su esposo en el pasado, el actor Bruce Willis. View this post on Instagram A post shared by Demi Moore (@demimoore)

Ben Affleck y Jennifer Garner

Los actores Ben Affleck y Jennifer Garner contrajeron nupcias en una celebración privada en junio de 2005 y pocos meses después tuvieron a su primera hija. En total, la pareja tuvo tres hijos. En junio de 2015 ambos dieron a conocer que se separarían y tres años después terminaron concretando su divorcio.

Affleck actualmente sostiene una relación amorosa con JLo.

Jennifer Lopez y Marc Anthony

La cantante y actriz Jennifer Lopez y Marc Anthony luego de siete años de relación en el 2011 se divorciaron. La pareja tuvo unos mellizos esos son, Emme y Max Muñiz quienes nacieron el 22 de febrero de 2008 y ya tienen 14 años.

Aparentemente, la relación se fracturaría por los celos y la manipulación por parte de Marc Anthony a JLo, lo que haría la convivencia insostenible. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Hasta la fecha ambos tienen una relación llevadera.

Te puede interesar:

· Jennifer López admite que tanto ella como Ben Affleck se han ganado a sus respectivos hijos e hijas con amor

· Kim Kardashian mantiene contacto con Kanye West y ha programado visitas para que pueda ver a sus hijos

· Jennifer López y Ben Affleck planean redecorar su nueva mansión en Bel Air