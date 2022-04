Los argumentos y las razones para cometer una infidelidad pueden variar de pareja a pareja y de circunstancia a circunstancia, pero lo cierto es que un engaño puede dejar huellas imborrables en la vida de uno o de ambos cónyuges. ¿Por qué los hombres casados son infieles? Un periodista se dio a la tarea de investigar las posibles razones por las que un hombre decide buscar una relación fuera de su matrimonio.

Buscan algo diferente a lo que encuentran con su esposa

Muchos hombres casados dicen amar a sus esposas, pero les hace falta encontrar algo distinto que no siempre encuentran en su relación de pareja. Por ejemplo, su amante se perfuma, se arregla, luce sexy y está atenta a sus necesidades.

Según el libro Cheatingland: The Secret Confessions of Men Who Stray, escrito por un periodista anónimo que durante cuatro años recogió las experiencias de 61 hombres casados de entre 20 y 60 años de edad, muchos infieles buscan emociones en su vida, por lo que a menudo engañan a sus parejas con otras personas conocidas para sentir adrenalina.

La idea surgió cuando el autor cenaba con un amigo casado y su novia casada que habían sostenido una aventura durante tres meses. Entonces decidió averiguar cuáles eran las motivaciones de los infieles casados.

Buscan el sexo que no encuentran en casa

Algunos hombres entrevistados para el libro aseguraron que buscan aventuras para tener el sexo que no encuentran en casa, es como tomar su frustración sexual y hacer algo para superarla. De hecho, aseguraron que pueden separar la relación de amor que mantienen con su esposa de la mera relación sexual que tienen con su amante.

Buscan satisfacción rápida en otra parte

Algunos infieles compararon tener una aventura con experimentar una gratificación rápida e inmediata, algo así como comer un buen plato de fast food. “Ser infiel es como: ‘Está bien, compremos una hamburguesa doble grasosa con queso y comamos eso aunque sé que es malo para mi corazón, mi colesterol, mi estómago, mi peso y todo’”, contó un hombre de Denver. “Pero sabe tan bien en ese momento…”

No todos los hombres que participaron en el libro se salieron con la suya; algunos fueron descubiertos en sus affaires y pasaron por un divorcio. Algunos continuaron sus matrimonios luego de varias conversaciones con sus parejas y otros continuaron incluso sus engaños.

