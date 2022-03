FOTOS: Modelo de Playboy “caza” hombres infieles por $1,850 dólares

Todo comenzó como apuestas entre sus amigas para poner a prueba la lealtad de sus parejas, pero Carolina Lekker, modelo de Playboy, decidió convertirse en una especie de detective que “caza” hombres infieles por $1,850 dólares. Lekker considera que su labor es una manera de ayudar a las mujeres a saber las verdaderas intenciones de sus parejas.

Su método consiste en que, una vez que las mujeres, novias o esposas, le llaman para contratar sus servicios, ella requiere el número de teléfono y la cuenta de Instagram del hombre a investigar, para luego comenzar a coquetear con ellos hasta que logra acordar una cita. Si logra pactar un día, una hora y un lugar, la contratante debe pagarle el equivalente a $1,850 dólares, pues entonces sabrá que su prometido o su marido está abierto a tener citas con otras mujeres.

En cambio, si el hombre rechaza las insinuaciones de Carolina, no cobra nada y deja que la pareja siga con sus vidas. Sin embargo, la modelo le dijo a la prensa inglesa que pocas veces se ha quedado sin paga y que su servicio no es una infidelidad real, pues no tiene contacto físico con las parejas de sus clientas.

“Creo que en el fondo todos queremos saber si nuestras parejas son lo suficientemente fuertes para enfrentar las tentaciones que pueden llegar en cualquier momento”, declaró Lekker. “Tengo una forma especial de hablar y como estoy en contacto constante con la esposa o novia, tengo toda la información necesaria para confundirlo y ponerlo a prueba“, apuntó.

A decir de la chica Playboy, utiliza sus ganancias para financiar sus procedimientos estéticos, y también reveló algunas señales que pueden revelar si un hombre es un infiel en potencia.

Según Lekker, un infiel siempre dice que no tiene una relación de pareja, que le gusta conocer gente nueva .y que necesita afecto y atención. También busca citas rápidas en un bar o en su departamento e incluso pide fotos a su conquista especialmente a la hora del trabajo, cuando es más probable que su pareja no esté cerca.

Lee más:

+ 4 mentiras que los infieles dicen a sus esposas, según una amante experta

+ Qué lleva a una persona a ser infiel: 8 factores explicados por la ciencia

+ 5 señales de que tu pareja es infiel según una amante experta

+ Las 20 ciudades más infieles de Estados Unidos