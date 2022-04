Rusia asegura que denuncias de atrocidades en Bucha buscan frenar negociación con Ucrania

Serguéi Lavrov, jefe de la diplomacia rusa, aseguró este martes que las acusaciones de “las supuestas atrocidades cometidas por Rusia” tras el hallazgo de cadáveres en la ciudad ucraniana de Bucha son solamente una “provocación” para hacer fracasar las negociaciones de paz entre Kiev y Moscú.

“Surge una pregunta: ¿de qué sirve esta provocación abierta y falaz?”, dijo Lavrov en un mensaje de video difundido en la televisión rusa, antes de responder: “Nos lleva a creer que sirve para torpedear las negociaciones de paz”.

Canciller Serguéi Lavrov: Otro ataque de falsificaciones se lanzó en la ciudad de Bucha, región de Kiev, luego de que los militares rusos salieron de allí de acuerdo con los planes y acuerdos alcanzados. Unos días después, allí fue organizada una escenificación pic.twitter.com/sSbBy68xv0 — 🇷🇺Svyatoy Georgiy (@SanJorge219) April 4, 2022

Cabe recordar que las negociaciones entre Rusia y Ucrania continúan. La semana pasada, tras una reunión en Estambul, Moscú anunció una reducción de sus actividades militares en el norte de Ucrania.

Por su parte, Kiev presentó en esas discusiones una serie de propuestas que incluyen un acuerdo internacional que garantice su seguridad.

Serguéi Lavrov, jefe de la diplomacia rusa. (Foto: Carolina Cabral/Getty Images)

A cambio, Ucrania aceptaría un estatus “no nuclear” y neutral, renunciaría a entrar en la OTAN y a autorizar bases militares extranjeras en su territorio.

La versión rusa del “montaje” en Bucha

Moscú, sin embargo, tendría que aceptar una eventual entrada de Ucrania en la Unión Europea, aunque por el momento, el Kremlin no ha respondido oficialmente a estas propuestas.

Según Lavrov, la situación en Bucha pretende “desviar la atención del proceso de negociación, desviar la atención del hecho de que la parte ucraniana, tras Estambul, empezó a dar marcha atrás e intentó plantear nuevas condiciones”.

The New York Times publica imágenes satelitales que contradicen versión rusa sobre Bucha; muestran “11 cuerpos en el suelo” https://t.co/q7HLgSNhJA— El Diario Nueva York (@eldiariony) April 4, 2022

Las declaraciones de Lavrov responden a la indignación internacional por el hallazgo de numerosos cadáveres en Bucha tras la retirada del ejército ruso, ya que aseguran que se trata de un “montaje” organizado por Ucrania.

Sin embargo, The New York Times publicó imágenes satelitales que contradicen dicha versión, ya que datan del 11 de marzo pasado, fecha en que las tropas rusas aún ocupaban la ciudad, y donde se aprecian once bultos tendidos en el suelo “similares en tamaño a un cuerpo humano” en una sola calle llamada Yablonska.

