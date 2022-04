Britney Spears publica video posando sexy y sin sostén mientras juega en la playa

Algo que sin duda les encanta a los millones de fans de Britney Spears es poder admirar a la cantante luciendo bikinis y trajes de baño, sin importar si estos son revelador o no. Simplemente les gusta ver la figura de tentación que posee a sus 40 años la llamada “princesa del pop”.

Hace unas horas, la intérprete compartió en su cuenta de Instagram un video de poco más de un minuto en el que se le ve posando sexy con un minibikini. Pero lo que más llamó la atención, fue que la ex chica Disney dejó admirar sus curvas y se despojó de la parte de arriba de su bañador mientras jugaba a la orilla de una playa de aguas cristalinas y arena blanca.

“Baby Did a Bad Thing PART 2 !!!”, tituló el clip que por el momento ya ha superado más de 3.5 millones de visualizaciones y cuenta con nueve mil 261 comentarios, donde algunos usuarios escribieron el gusto que les da verla feliz y gozando de la vida, tras finalizar la tutela que mantuvo su padre en ella por 13 años.

En una publicación previa, Britney Spears mostró su lado “irreverente” en el texto que incluyó al pie de una foto en la que aparece nadando y exhibiendo su retaguardia con una tanga amarilla.

“Say hello to my booty 🍑”, escribió en la postal que causó revuelo en aquella ocasión.

