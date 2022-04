Aseguran que Britney Spears intentará volver a ser madre antes del verano

Britney Spears lleva meses soñando con recuperar el tiempo perdido una vez recuperada su libertad tras 13 años de opresiva tutela legal, que en la práctica cedía el control de sus finanzas y de prácticamente todos los aspectos de su vida personal a su padre Jamie, a quien la celebridad ha acusado en numerosas ocasiones de tenerla sometida hasta límites insospechados.

En tiempos recientes, las menciones de la princesa del pop a su deseo de tener más hijos no han dejado de intensificarse, y ahora fuentes de su entorno aseguran que ese sueño ha desembocado finalmente en un plan en toda regla, concebido lógicamente junto a su prometido, el coreógrafo Sam Asghari. Estos informantes señalan que Britney quiere quedarse embarazada de forma natural, preferiblemente antes del verano.

“Britney lleva mucho tiempo con esa idea en la cabeza. Y ahora que es libre para determinar su futuro, puede hacer lo que quiera al respecto. No podría estar más entusiasmada“, ha revelado un confidente al medio Heatworld, quien ha añadido que “en un mundo ideal” la estrella de la música tendría mellizos, un niño y una niña.

Si estos primeros intentos no dan los resultados esperados, Sam y Britney no tendrían reparo en recurrir a las técnicas de la fecundación in vitro o incluso a la gestación subrogada, aunque no han trascendido más detalles sobre su proceder en el caso de que opten por alguna de estas dos vías.

“Britney ya está preparando una habitación para el bebé y entrevistando posibles niñeras“, ha manifestado la misma fuente, apuntando además que Britney está tomando ácido fólico y una serie de vitaminas especialmente beneficiosas para que su cuerpo gestione de la mejor manera posible un todavía hipotético proceso de gestación.

