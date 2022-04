En ajustados leggins y top, Diosa Canales enseña sus curvas mientras realiza ejercicio

Diosa Canales suele utilizar las redes para mostrar su increíble figura, y su última publicación en Instagram es un claro ejemplo de ello. Con un par de videos, la actriz y cantante acaloró a sus fieles admiradores.

Hace unas horas, la venezolana aprovechó para subir un par de clips en los que aparece realizando unas rutinas de ejercicio en el gimnasio, enfundada con un top y ajustados leggins negros con los que hizo alarde de lo bien que lucen sus curvas.

“Dándole 🔥🔥 #glúteos con femoral”, se lee en una de las publicaciones.

“Hola Diosa querida, gracias por compartir tus rutinas ❤ 👏”, “¿Usted se quiere poner más buena todavía? 😮” y “Vamos mi Diosa, que tú puedes, queremos ver esos glúteos redonditos y paraditos … 👍✔️”, son algunos de los mensajes que le dejaron a la también vedette.

Apenas unos días antes, Diosa Canales hizo derroche de su atrevimiento a través de una imagen en la que posó sin sostén y con una tanga hilo dental desde una playa de Venezuela, abrazando a su pareja, el cantante de música urbana, Sigicash. View this post on Instagram A post shared by Diosa Canales 💋 Dios conmigo (@diosamundial)

