Conoce la villa en Puerto Rico donde Toni Costa y Evelyn Beltrán se hospedaron

Sin duda la pareja conformada por Toni Costa y Evelyn Beltrán tienen a todos los medios y curiosos detrás de ellos. El interés en ellos nace por ser la primera relación del bailarín tras divorciarse de la presentadora Adamari López.

Recientemente Beltrán compartió varias fotos en sus redes sociales donde presume su romántico viaje a Puerto Rico junto a Toni Costa. Durante su estancia en la isla que vio nacer a la ex de Costa, se hospedaron en Villa Sunset Breeze.

Esta nueva propuesta de hospedaje en la llamada isla del encanto aún no ha abierto oficialmente sus puertas; sin embargo esta famosa pareja hizo que todos se enteraran de algunos detalles.

Villa Sunset Breeze está ubicada en San Sebastián de Puerto Rico y se dice que abrirá al público este mes.

En su cuenta de Instagram se describe la villa como “un espacio romántico y acogedor diseñado para parejas”.

La propiedad está ubicada sobre una colina que ofrece una excelente vista de San Sebastián, un privilegio que tomaron en cuenta al diseñar la casa con gran ventanales de vidrio.

Desde la bañera, la habitación o cualquier otro espacio se tiene acceso a esa hermosa panorámica, que acompañada de la soledad del lugar hace que toda la experiencia sea bastante romántica.

En la casa los inquilinos cuentan con todo lo necesario para pasar una estancia agradable. Tiene una pequeña cocina, sala de estar, piscina, un poco de áreas verdes, habitación, baño y otras comodidades.

Además destaca por ofrecer una estancia consciente con el planeta, es decir, tiene paneles solares para cuidar el planeta. View this post on Instagram A post shared by Villa Sunset Breeze (@villa_sunsetbreeze)

