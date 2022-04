Evelyn Beltrán revela más imágenes de su romántico viaje a Puerto Rico junto a Toni Costa

Evelyn Beltrán sigue haciendo gala de su romance con Toni Costa, la ex pareja de Adamari López. La mexicana continúa publicando imágenes de la romántica visita que hizo a Puerto Rico con el bailarín y coreógrafo español.

En esta oportunidad el video posteado en su cuenta de Instagram muestra las instalaciones del hermoso lugar donde se hospedaron y varias de las diferentes actividades que hicieron en ese espacio.

En principio, se observa a la pareja en el aeropuerto, avión y en el auto para trasladarse rumbo al paradisíaco lugar donde fueron recibidos con flores y unas copas.

Luego se observa a Beltrán levantándose de la cama, presumiblemente en la mañana, y aparece Toni Costa en la piscina a la que ella luego ingresa con un lindo traje de baño. El vino tinto, los pétalos de rosas y una fogata formaron parte de la velada.

“Take us back to San Sebastián, Puerto Rico”, escribió Beltrán junto al vídeo que hasta el momento tiene más de 5,000 me gustas y varios comentarios.

La mexicana es quien más ha presumido en su feed de Instagram del romance que ahora mantiene con Costa, ex pareja de Adamari López. En su perfil también publicó hace algunos días una imágen en San Juan Puerto Rico, posando junto a unas letras gigantes que rezan “I ❤️ PR”.

La isla del encanto donde Beltrán y Costa disfrutaron tanto es también la tierra natal de Adamari López. “SAN JUAN, PUERTO RICO. TE AME, ERES HERMOSO!!”, escribió al momento de publicar la foto en su cuenta de Instagram, donde hasta el momento tiene más de 160,000 seguidores.

Durante su estancia en Puerto Rico también navegaron hasta el atardecer que cayó por el horizonte y disfrutaron de una copa desde el barco que los trasladaba. “Que suerte la mía de encontrarte y vivir a tu lado momentos únicos @toni. Gracias amor mío! Me encantó mi sorpresa”, precisó Beltrán en su cuenta de Instagram también.

