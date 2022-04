Elogian a jovencita que se negó a cederle su asiento a una mujer embarazada

Una mujer con una discapacidad personal fue elogiada en un sitio web, luego de que contara que se negó a cederle su asiento a una mujer embarazada.

Permaneciendo en el anónimo, únicamente identificándose como u/supportiswelcome, la mujer publicó sobre su caso en el popular r/AmITheA**hole de Reddit, donde obtuvo casi 9000 votos a favor y 1300 comentarios.

Entre las personas que le escribiera, se encontraban varias personas con discapacidades que se han enfrentado a situaciones similares en el transporte público.

La mujer de 18 años detalló que hace unos meses un auto a toda velocidad la atropelló mientras cruzaba la calle.

La joven dijo que su pierna y rodilla derecha sufrieron la mayor parte del impacto, dejando un hueso roto en su pierna y una rótula “básicamente fracturada”.

En su publicación explicó que su pierna está bien mientras no camine durante un lapso prolongado, aunque aún siente dolor en la rodilla y debe usar un bastón para moverse.

De acuerdo con su relato, el lunes tras salir de la escuela tomó el autobús y se sentó, mencionando que la rodilla le había estado molestando todo el día.

Añadió que, en una parada, una mujer embarazada subió al transporte y miró a su alrededor en busca de un asiento vacío, pero no había ninguno.

“Yo era una de las personas más jóvenes (aunque probablemente no la más joven) en el autobús y, por lo tanto, decidió que yo era el candidata perfecto para ceder mi asiento“, se leía en la publicación. “Así que se acercó y básicamente me dijo que tenía que levantarme para que ella pudiera sentarse. No me preguntó, me dijo”.

Aunque la joven trató de explicarle a la mujer su situación en voz baja, ella comenzó a gritarle, diciendo que no creía en sus “excusas”.

En respuesta, la chica que permanece en el anonimato, levantó su vestido para mostrarle a la mujer las cicatrices en su rodilla.

“Admito que mis cicatrices no se ven exactamente bonitas ni están bien curadas ni nada, pero no tenía interés en continuar con esta discusión”, decía la publicación.

Pese a ver sus cicatrices, la mujer no le pidió disculpas, solo siguió enfadada antes de pedirle a alguien más que le cediera su asiento.

