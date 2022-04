Francisca Lachapel y su hijo Gennaro derriten corazones con un video y dicen que él es igualito a su papá

En la cuenta de Instagram de Despierta América publicaron un lindo video en el que los protagonistas son Francisca Lachapel y su pequeño hijo Gennaro. La conductora dominicana del show matutino de Univision mostró cómo sería si la cantante colombiana Shakira cantará los pollitos dicen, la popular canción para niños.

Con un audio pregrabado, la artista mostró cómo se llevaría a cabo esa situación mientras su hijo Gennaro estaba sentado en sus piernas y frente a ella.

“Cómo cantaría @shakira “Los pollitos dicen” @francisca y @gennarozampogna”, puso el programa al publicar el video en su cuenta de Instagram, donde tienen más de 3,9 millones de seguidores.

Entre los comentarios que les han dejado a Francisca y Gennaro destacan algunos, sobre todo el que dice que el pequeño es igualito a su papá, Francesco Zampogna. “El papá lo mandó hacer tal como él, idénticos”, les dijeron.

Estos son algunos de los demás comentarios que le han dejado a la conductora dominicana de Despierta América y a su pequeño hijo Gennaro:

“Ayyy que hermosooooo está Genaro”, “La mejor es Francisca. La verdadera reina de Nuestra Belleza Latina!”, “La cara de Gennaro es un poema”, “Dios lo bendiga y a ti Francisca sigue así bella y sencilla y sobre todo humilde”.

Francisca Lachapel y su pareja Francesco Zampogna están próximos a caminar al altar. La pareja se casará en República Dominicana, de acuerdo a lo que ellos mismos informaron al revelar en exclusiva para People en Español que estaban comprometidos en matrimonio.

“¡Que viva el amor! No hay fecha que no se cumpla y los tiempos de Dios son perfectos.¡Bodorrio a la vista mi gente linda! Feliz día del amor y la amistad. Gracias @peopleenespanol. @franczampogna Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. ¡A celebrar!”, dijo la dominicana al publicar la portada digital de la revista en su perfil de Instagram y darle la noticia a sus millones de seguidores.

Mientras que los detalles de la boda se ajustan, Francisca Lachapel compartió recientemente una fotografía junto a su prometido y le preguntó a sus seguidores en qué lugar estaban. La respuesta que más se repitió fue “República Dominicana”. En la fotografía, Lachapel está sentada sobre la piernas de su pareja y luciendo un lindo sombrero.

