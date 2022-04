Francisca Lachapel le rindió homenaje a Selena Quintanilla a 27 años de su muerte

Francisca Lachapel homenajeó a Selena Quintanilla interpretando “Como la flor”, una de las canciones más famosas de la cantante mexicana al cumplirse 27 años de su asesinato por parte de Yolanda Saldívar.

“Canta conmigo ¿Cuál es tu canción favorita de Selena. Ella vive en nuestros corazones”, escribió la dominicana al compartir el video en su cuenta de Instagram, que hasta el momento ha cosechado más de 34,000 me gustas y muchos comentarios de personas que indican cuál es su canción favorita de Selena.

Para este video, Lachapel usó un gorro, un conjunto completo ebn color negro y ceñido al cuerpo y una chaqueta de jean con lindas aplicaciones en color plateado.

Francisca Lachapel recientemente envió un mensaje a todos sus seguidores de las redes sociales: “Querida yo, equivócate, empieza de nuevo, eres lo suficientemente valiente para encontrar esa vida que quieres y lo suficientemente fuerte para construirla todos los días, y amate, por favor, cada día más, te lo mereces”, dice un audio que le puso al video en el que luce un lindo vestido verde.

Actualmente, la conductora dominicana de Despierta América está en los preparativos para su boda con Francesco Zampogna, que se realizará nada más y nada menos que en la tierra natal de Lachapel: República Dominicana.

El 14 de febrero de este año Francisca Lachapel y Francesco Zampogna informaron al mundo que caminarán al altar. Lo hicieron mediante una exclusiva para la revista People en Español.

“¡Que viva el amor! No hay fecha que no se cumpla y los tiempos de Dios son perfectos.¡Bodorrio a la vista mi gente linda! Feliz día del amor y la amistad. Gracias @peopleenespanol. @franczampogna Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. ¡A celebrar!”, expresó al publicar la noticia en su cuenta de Instagram.

Francisca Lachapel ha estado trabajando en recuperar su figura tras haber dado a luz a su hijo Gennaro hace más de 7 meses. La presentadora dominicana se ha valido del ejercicio y la buena alimentación para lograr sus objetivos. El día que se celebraron los Premios Lo Nuestro 2022 reveló que se sentía contenta de un logro que había alcanzado referente a su peso:

“Me siento tan contenta! Tan orgullosa de lo logrado con esfuerzo y dedicación con @yesyoucan me siento saludable y con más energía ¡9 libras menos con mi #detox de 7 días!”, señaló.

