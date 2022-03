Francisca Lachapel envía poderoso mensaje a todos sus seguidores

Francisca Lachapel compartió en su cuenta de Instagram un mensaje para todas las personas que la siguen en esa red social. La conductora dominicana de Despierta América utilizó un audio pregrabado junto a un video en el que luce un hermoso vestido verde para enviar un mensaje motivacional a sus fanáticos. “El mensaje es para ustedes”, escribió para acompañar el video.

“Querida yo, equivócate, empieza de nuevo, eres lo suficientemente valiente para encontrar esa vida que quieres y lo suficientemente fuerte para construirla todos los días, y amate, por favor, cada día más, te lo mereces” dice el audio en el video, que hasta el momento tiene más de 48,897 reproducciones y más de 680 comentarios.

Francisca Lachapel está viviendo un gran momento en su vida, pues próximamente caminará al altar junto a su pareja, Francisco Zampogna, en su tierra natal República Dominicana. La exclusiva del compromiso de la pareja la tuvo People en Español y en la portada posaron con elegantes atuendos.

“¡Que viva el amor! No hay fecha que no se cumpla y los tiempos de Dios son perfectos.¡Bodorrio a la vista mi gente linda!Feliz día del amor y la amistad. Gracias @peopleenespanol. @franczampogna Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. ¡A celebrar!”, escribió la dominicana al compartir la noticia de su compromiso en su cuenta de Instagram, donde recibió muchísimos mensajes de felicitaciones por parte de amigos y fanáticos.

Hace algunas semanas, cuando se realizó la edición 2022 de los Premios Lo Nuestro, la conductora dominicana le informó a sus seguidores que también había alcanzado una nueva meta y que estaba muy orgullosa de sí misma.

“Me siento tan contenta! Tan orgullosa de lo logrado con esfuerzo y dedicación con @yesyoucan me siento saludable y con más energía ¡9 libras menos con mi #detox de 7 días!”, dijo al compartir una foto del elegante vestido rosa que lució en la noche de premiación que fue duramente criticada por usuarios de las redes sociales por realizarse mientras iniciaba la invasión de Rusia a Ucrania.

