Más de 130,000 mujeres trans se encuentran atrapadas en Ucrania porque su identidad y pasaporte no coinciden [Audio]

En medio de los conflictos entre Rusia y Ucrania tras la invasión rusa del pasado mes de febrero, al menos 130,000 personas se han visto afectadas porque su identidad de género no coincide con su sexo que indica el pasaporte, es por ello que se encuentran hasta el momento atrapadas en el país.

De acuerdo con una entrevista para el medio Radio Alma, Isuf Covaci, activista de la asociación bélgica “Les Bastards”, explicó que se encuentran recaudando fondos para ayudar al colectivo que durante años ha ido avanzando en materia de derechos, sin embargo, todavía existen muchas barreras, y más aún en la situación de crisis actual por la que atraviesa el país.

Covaci explicó que muchas de estas personas intentaron cruzar la frontera desde que inició la invasión rusa, sin embargo, las autoridades han rechazado hasta la fecha alrededor del 90%.

Explicó que en cuanto a los derechos de las personas homosexuales en Ucrania no se encuentran protegidos bajo ninguna ley, al igual que en los países fronterizos como Polonia o Hungría.

Miles de mujeres trans están atrapadas en Ucrania porque su identidad de género no coincide con el sexo recogido en su pasaporte.



El medio Play Ground dio a conocer la historia de Zi Faámelu, una joven transgénero de 31 años de edad vivía en Kiev, capital de Ucrania y quien resultó ser una de las cientos de afectadas.

La joven asegurba que no puedía salir de Ucrania debido al problema con la identidad de género en el pasaporte y que durante el tiempo que estuvo en el país se alojó en su departamento con las luces apagadas y sin comida.

“Este no es un lugar muy amigable con el arco iris. Las vidas de las personas trans son muy sombrías aquí”, dijo Faámelu según reseñó el portal.

Afortunadamente logró escapar por la frontera con Rumanía en un auto junto con un amigo quien esquivando los controles policiales salió del país.

