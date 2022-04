Mike Tyson reveló lo que hubiera hecho en lugar de Will Smith tras la broma a su esposa en los Oscars

Ya han pasado varios días del polémico y sorprendente momento en el que Will Smith subió al escenario de los Oscars 2022 a darle una bofetada a Chris Rock por hacer una broma de mal gusto hacia su esposa. Mike Tyson, que no suele callarse ante estos momentos, opinó sobre lo que él hubiese hecho.

El exboxeador Tyson se manifestó justo después del comentario que dijo Ric Flair, exluchador profesional, en el podcast Iron Mike.

“Puedo hablar por mí mismo, y estoy bastante seguro de que estoy hablando por Mike. Si no me gusta un comentario, por la razón que sea, que alguien dijo sobre mi esposa, le daría un puñetazo, no una bofetada”, declaró Flair.

Tyson, nacido en Fort Greene, Nueva York, fue en la misma dirección de Flair: “Si Ric dice que es falso, entonces es falso. Yo también sería más de un puñetazo”.

Incluso lo invitó a comer una de sus gomitas llamadas Mike Bites, azucaradas y con un toque de cannabis: “Creo que Will necesita comer alguna y simplemente relajarse”. Esta golosina tiene la forma de una oreja e ilustra la oreja de Evander Holyfield que mordió Tyson en 1997.

Por otra parte, Smith renunció a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográfica luego de esa situación engorrosa. Se disculpó por su acción frente al mundo, pero no de Rock. Sin embargo, ganó el Oscar a mejor actor por su actuación en la película King Richard, en la que encarnó al padre de las hermanas Venus y Serena Williams.

