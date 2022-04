Presupuesto del Concejo Municipal incluye $60 millones para mejorar salarios de trabajadores de servicios humanos de NYC

La campaña ‘Pago Justo’ y el Concejo de Servicios Humanos han venido denunciando lo mal pagados que están siendo los trabajadores de servicios humanos en la Gran Manzana, como lo mostró un informe reciente, en el que se puso de manifiesto que en el proceso de contratación de esos servicios, la Ciudad mayormente busca dar el pago más bajo posible a la fuerza laboral, sin tener en cuenta justa compensación. El sector de servicios humanos tiene el quinto salario promedio más bajo en la ciudad.

Pero las cosas pudieran empezar a mejorar para unos 80,000 trabajadores (75% de ellos latinos y negros y 70% mujeres) empleados en servicios sociales contratados por la Ciudad, pues el Concejo Municipal anunció la inclusión en el presupuesto de $60 millones para el próximo año fiscal, a fin de hacer un ajuste al costo de vida, que siga el índice de precios al consumidor.

Un estudio del Center for New York City Affairs de la New School, puso de manifesto que, siendo el gobierno local y el estatal los principales impulsores de los salarios de los servicios humanos, en sus contratos, la fuerza laboral esencial de los trabajadores es la peor pagada en la economía de Nueva York.

En el caso de la Ciudad de Nueva York, los contratos con organizaciones sin fines de lucro entregan $5,600 millones en servicios sociales para programas de alivio a los neoyorquinos más necesitados, pero dos tercios de todos los trabajadores de servicios humanos de tiempo completo están por debajo del umbral cercano a la pobreza.

El informe señala que ese sistema obliga a las organizaciones sin fines de lucro a operar con márgenes extremadamente reducidos, disminuyendo la posibilidad de que los trabajadores de servicios humanos ganen salarios y beneficios del nivel del sector público o privado.

“Los trabajadores de servicios humanos ganan entre un 20 y un 35 por ciento menos en salarios y beneficios anuales promedio que los trabajadores en puestos comparables en el sector público y privado”, asegura el reporte de New School, que destacó las amplias disparidades que existen entre el pago en el sector de servicios humanos sin fines de lucro y los trabajadores comparables empleados directamente por la Ciudad de Nueva York. “Se recomienda que la Ciudad adopte un enfoque de salario prevaleciente y establezca un programa de salarios y beneficios para todos los trabajadores de servicios humanos contratados para ponerlos en pie de igualdad con los empleados comparables de la Ciudad”.

Michelle Jackson, directora ejecutiva del Concejo de Servicios Humanos, aplaudió el gesto del Concejo Municipal de empujar fondos adicionales que pueda promover mejores salarios.

“El Concejo Municipal envió un poderoso mensaje: los trabajadores de servicios humanos importan”, aseguró la activista, advirtiendo que el presupuesto del Concejo Municipal está priorizando a los trabajadores esenciales, pero reconociendo que hay mucho más por lograr. Ahora, esperamos trabajar con el alcalde Adams para asegurar el resto de los fondos que necesitamos para hacer este cambio tan esperado. No descansaremos hasta que a los trabajadores que salvaron esta ciudad se les pague lo que se merecen”.

Otro de los llamados urgentes de la campaña “Pago justo” es que la Ciudad aumente gradualmente los fondos para lograr la paridad de compensación total, al tiempo que establezca de inmediato un salario mínimo más alto para todos los trabajadores de servicios humanos y una reserva financiera para el reclutamiento y la retención de la fuerza laboral de servicios humanos contratados.

El reporte sobre los trabajadores de servicios humanos de contratos de la Ciudad con organizaciones, dejó ver también que miles de empleados experimentan falta de vivienda, inseguridad alimentaria, y otros de los mismos servicios que brindan.

La campaña señala además que los trabajadores de servicios humanos sin fines de lucro brindan servicios esenciales en nombre de la Ciudad, pero solo se les paga el 70% de lo que ganan sus contrapartes gubernamentales debido a contratos con fondos insuficientes.