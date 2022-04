Kris Jenner cambió su icónico corte de pelo por un elegante corte hasta los hombros

Puede que sus hijas experimenten a menudo con su imagen con la ayuda de tintes y extensiones, pero Kris Jenner se ha mantenido fiel a un corte de pelo pixie desde que debutó en la pequeña pantalla con la primera temporada del reality ‘Keeping Up With the Kardashians’.

A lo largo de la última década, la momager ha alterado mucho la cantidad de fijador que utilizaba para conseguir un efecto más o menos trabajado, y hace tan solo unos días apareció en el programa de Ellen DeGeneres luciendo su peinado habitual.

Sin embargo, esta semana ha estrenado por sorpresa una media melena con flequillo ladeado para acudir a un evento de la nueva colaboración de maquillaje que han sacado al mercado sus hijas menores, Kylie y Kendall, y más tarde al programa de Jimmy Kimmel con todas las demás.

Por la rapidez con la que ha cambiado su pelo entre una entrevista y otra, todo apunta a que se trata de una peluca temporal, y lo más probable es que muy pronto volvamos a verla luciendo su estilo pixie habitual. Aun así, se abre el debate: ¿cómo está más favorecida?

El cambio de look de Kris se produce una semana antes de que se estrene el nuevo programa de Hulu de su familia, ‘The Kardashians’, el 14 de abril, un espectáculo que “romperá todas las expectativas”, según menciona el teaser.

Por otra parte, la nueva colección de maquillaje de Kylie y Kendall estará disponible para comprar en kyliecosmetics.com a partir de hoy.

