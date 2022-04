Esto es lo que hace Ricardo Montaner mientras espera a Índigo en casa

El cantante Ricardo Montaner publicó en su cuenta de Instagram una imagen en la que aparece comiendo un sándwich. El papá de Evaluna Montaner y suegro de Camilo escribió junto a la foto que es la manera en la que esperaba a Índigo, su nieta que habría llegado al mundo este 6 de abril.

“Mientras espero a Índigo”, escribió el artista y hasta el momento su publicación ha cosechado más de 293,000 me gustas y 2,356 comentarios.

Se dice que Evaluna dio a luz este 6 de abril y que Índigo es una niña. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente el nacimiento de la nueva integrante de la familia Montaner.

En redes sociales reina la confusión al respecto ante el misterio que rodea a esta situación. Tanto Evaluna Montaner como Camilo no han publicado nada en sus cuentas de Instagram hasta el momento.

De acuerdo a la información que circula, Índigo nació y es una niña. En las redes sociales han reaccionado a esto de diversas maneras. Muchos han sido los fanáticos de estos artistas que se alegran de que finalmente tengan a su bebé entre sus brazos, pero muchos han sido las críticas que los intérpretes han recibido debido a la elección del nombre y a que la bebé sea una niña.

Índigo fue el nombre que Evaluna y Camilo escogieron para su bebé, aunque fuese niña o niño. Con una canción que lleva ese nombre fue que anunciaron que serían padres.

Ahora es ir Índigo habría nacido y que sería una niña, los internautas criticaron la decisión:

“waooooo mucha felicidades ojalá le cambien el nombre”, “Entonces será Indiga?”, “Espero que índigo no sea el nombre de la niña”, “Felicidades y muchas bendiciones a la beba, lo único es que el nombre para niña no queda bien”, “Esperemos ella no se cambie ese nombre, cuando sea mayor!” y “Índigo, no se si le gustará cuando sea grande”, dijeron en los comentarios de una publicación que hizo Despierta América de Univision al respecto.

