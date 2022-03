Evaluna Montaner dedicó emotivo mensaje a Camilo en su cumpleaños 28

Camilo Echeverry cumplió 28 años de edad este 16 de mayo. El esposo de Evaluna Montaner festejó su cumpleaños en la espera de Índigo, quien pronto llegará al mundo para cambiarle la vida a sus padres.

Al arribar a esta nueva edad y en este contexto, Evaluna le dedicó unas lindas palabras a su esposo en la que destacó que en todos los cumpleaños que sigan serán un poco diferentes para ellos: “Feliz cumple amor mío. No te imaginas cómo disfruté verte disfrutar hoy tu día. Qué afortunada soy de vivir cada segundo a tu lado! Llevo celebrándote 8 cumpleaños y me emocionan todos los que faltan. (Los próximos serán un poco diferentes jeje)”, le escribió la cantante junto a una galería fotográfica publicada en Instagram y que ya tiene más de 1,873,678 me gustas y más de 3,163 comentarios.

“Qué aventuras las que hemos vivido tú y yo. Uf y todas las que vendrán!!! Te amo chiquitico. Dios brilla fuerte a través de ti. Japidei”, concluyó la artista.

Ante esta felicitación, Camilo respondió y expresó su agradecimiento y amor a Evaluna: “Es una sola carcajada mi vida contigo. Te amo desde antes de descubrir que hacer las mejores galletas del mundo. Eres la reina y el calor de esta casa, y de todos los lugares pasajeros que llamemos casa en la vida que Dios nos permita transitar en este mundo material. Te amo desde ahora hasta lo eterno”, comentó Camilo y esta respuesta hasta ahora goza de tener más de 12,752 me gustas.

Entre los muchos otros comentarios que hay en esta publicación, destaca el de Karol G: “Jaja las veces que repetí el último video”, escribió la colombiana.

En su aparición en los Premios Lo Nuestro, Evaluna lució su pancita de embarazo en un elegante vestido negro que hacia juego con el outfit que Camilo eligió para la noche musical en la que ganó en tres categorias:

Artista Solista Del Año – Pop

Canción Del Año – Pop/Balada: Amén de Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Camilo y Evaluna Montaner

Canción Del Año – Tropical: Bebé de Camilo y El Alfa

Sigue leyendo: Evaluna Montaner presumió su embarazo en un atuendo negro durante los Premio Lo Nuestro

Evaluna Montaner y Camilo criarán a Índigo en esta casa de Miami

Ricardo Montaner sobre Residente y J Balvin: “dos colegas se ensañan hasta sacarse sangre”