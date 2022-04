Myrka Dellanos: “Estoy muy agradecida de poder estar con ustedes”

Myrka Dellanos ha agradecido mediante su cuenta de Instagram. La presentadora de La Mesa Caliente de Telemundo ha dejado un lindo mensaje para sus seguidores al lucir un atuendo púrpura y también posar en compañía de sus otras compañeras del show, Giselle Blondet, Verónica Bastos y Alix Aspe.

“El color púrpura siempre ha sido mi color favorito! Es también el color que se usa en representación de la mujer. Estoy muy agradecida de poder estar con ustedes cada tarde. Que Dios los guarde y los bendiga! Gracias por quererme tanto!”, escribió la presentadora pasa acompañar las dos fotografías que hasta el momento tienen más de 7,879 me gustas.

“Te queda preciosa. You are beautiful”, le escribió Rosie Rivera, la hermana de la fallecida cantante mexicana Jenni Rivera.

Myrka Dellanos siempre está compartiendo fotografías y mensajes mediante su cuenta de Instagram. En esa red social recientemente se confesó ante todos sus seguidores y aseguró que es muy difícil que constantemente la comparen. “CONFESIÓN: Es sumamente difícil estar frente a las cámaras de tele cada día y que me comparen constantemente con otras tres mujeres. Respeto a cada una de ellas y me parecen lindas cada una con rasgos físicos y espirituales diferentes. Pero por qué será que especialmente las mujeres atacan físicamente la apariencia de otra mujer. ¿Por qué lo hacen?”, escribió.

“Yo no puedo cambiar quien soy. Solo puedo ser la mejor versión de Myrka y así lo he hecho toda mi vida. Créanme que es también difícil envejecer en frente de las cámaras y bajo la lupa escrupulosa de muchos que se esconden detrás de un teléfono o compu para enviar dardos que pueden llegar directamente al alma en un momento de debilidad. No soy ni la más alta, ni la más flaca, ni la más joven ni la más bonita- solo puedo ser yo”, agregó también.

Además, recientemente protagonizó un divertido momento junto a sus compañeras del programa cuando se resbaló y cayó por el sofá del set de La Mesa Caliente

