Myrka Dellanos se resbala y cae por el sofá de La Mesa Caliente

Myrka Dellanos hizo una publicación en su cuenta de Instagram que la divirtió a ella, a sus compañeras de La Mesa Caliente y a sus seguidores. La presentadora de Telemundo dejó ver el momento en el que se resbala del sofá en el que también posó usando un hermoso traje rosa de falda, camisa y saco.

En el carrusel de imágenes se ve a Dellanos en primera instancia posando sobre el mueble azul del programa. En el video que le sigue se ve el momento en el que resbala y cae por el sofá en el que también están sentadas Verónica Bastos, Giselle Blondet y Alix Aspe, quienes entre risas disfrutaron del momento. La siguiente fotografía deja ver a las cuatro mujeres posando y sonriendo ante la cámara.

“Buena medicina reírnos de nosotras mismas!. Así era la foto que deseaba pero terminé cayéndome en el sofá! Deslicen para ver lo que sucedió en el corte comercial.”, escribió Dellanos junto a la publicación que hasta el momento tiene más de 80 comentarios.

Myrka Dellanos hace algunos días hizo una publicación en la que se confesó ante sus seguidores de Instagram. La conductora de La Mesa Caliente reveló que es muy difícil que constantemente la estén comparando con sus otras compañeras de programa y habló sobre las críticas de las mujeres hacia otras.

“CONFESIÓN: Es sumamente difícil estar frente a las cámaras de tele cada día y que me comparen constantemente con otras tres mujeres. Respeto a cada una de ellas y me parecen lindas cada una con rasgos físicos y espirituales diferentes. Pero por qué será que especialmente las mujeres atacan físicamente la apariencia de otra mujer. ¿Por qué lo hacen?”, escribió.

Debido a esta revelación la conductora recibió muchísimos mensajes de apoyo, entre ellos los de sus compañeras de programa.

Alix Aspe: You are so beautiful!! Y eres aún más hermosa por dentro! Tan inteligente, preparada, enfocada, admirable!!

Giselle Blondet: Mi querida @myrkadellanos eres preciosa , inteligente y un ser humano bello también.

Verónica Bastos: ¡Tú eres una REINA, eso es lo que eres! Inspiración total, bella por dentro y por fuera!!!

Sigue leyendo: Myrka Dellanos recibió mensajes de cariño tras confesarse ante sus seguidores de Instagram

Myrka Dellanos se confiesa: “Es sumamente difícil estar frente a las cámaras y que me comparen con otras tres mujeres”

Myrka Dellanos le preguntó al público si les gusta La Mesa Caliente: estas fueron las respuestas