Natti Natasha borró sus fotos con Raphy Pina, pero éste no la deja ir: subió un video junto a su amada y su bebé Vida Isabelle

No se sabe qué provocó que Natti Natasha borrara todas sus fotografías al lado de Raphy Pina, el padre de su hija Vida Isabelle, y el hombre al que desde hace mucho le profesa un amor incondicional. Sin embargo, aún cuando la pareja no ha brindado declaraciones de palabra viva al respecto, el empresario hizo uso de su Instagram para demostrar que al menos en apariencia nada pasa y ellos siguen juntos.

El mánager publicó un video en el que aparecen Natti Natasha y su hija Vida, muy sonrientes ambas. Se asume que el video es reciente, y juntos en familia disfrutan de “La zona del café”. En la breve conversación que sostiene con su pareja, la relación no parece, para nada, fracturada.

Ahora que este video llegó a Instagram, muchos creen que Natti simplemente hizo una limpieza en su cuenta y ha querido dejarla con más videos e imágenes de trabajo que personales. Raphy por su cuenta mantiene sus viejas publicaciones intactas, y ahí se puede ver su historia de amor con Natti Natasha. View this post on Instagram A post shared by Raphypina (@raphypina)

Ojo que la nueva publicación juntos es una muestra de cómo siguen viviendo juntos y de la no crisis. Porque al parecer en la zona donde viven se fue la luz, por eso es que estaban tomando café afuera. El empresario dijo: “Hay que ingeniárselas. Se fue la luz, la planta grande se jodió, la chiquita está resolviendo, seguimos positivo y con café en Mano. De los generadores que regale me quedaron unos cuantos y resolví. Qué todos sigan bien, ya mismo llega”. View this post on Instagram A post shared by Raphypina (@raphypina)

La última vez que conversamos con Natti Natasha nos habló sobre su reality. Ahí todos pueden ver la relación de la cantante con su pareja y cómo es la dinámica no sólo amorosa sino también laboral que los une y los mantiene siempre juntos y fieles.

