El productor musical Raphy Pina fue acusado de “declaración falsa”

El empresario y productor musical Rafael Antonio Pina Nieves, mejor conocido como Raphy Pina, le fue acusado de “declaración falsa” y la Fiscalía Federal de Puerto Rico solicitó anular su “libertad”. Desde el año pasado, el puertorriqueño está cumpliendo arresto domiciliario y es por ello que lleva un grillete de seguridad y las autoridades le dan seguimiento.

“Toda corporación que genere más de 3 millones de dólares tiene la obligación de rendir un informe anual ante el Departamento de Estado de Puerto Rico con estados financieros auditados por un contable público autorizado”, reseñó People en Español tras la firma de los fiscales María Montañez y José Ruiz en una moción.

Presuntamente, el productor musical y su equipo de trabajo no hicieron cumplimiento de las leyes establecidas.

¿De qué lo acusan?

El también representante de cantantes del género urbano lo culparon por la posesión de un arma de fuego considerando que es un convicto federal. Este hecho se registró luego que en el 2015 lo declararan responsable por fraude bancario y fue condenado a dos años de libertad bajo supervisión.

A su vez, el empresario de 43 años manifestó que sus ganancias “no excedieron los 3 millones de dólares” en el 2019. Sin embargo, la Hacienda puertorriqueña aseveró que en la corporación existió una entrada mayor a los 16 millones de dólares, señalaron los fiscales.

La abogada defensora de la pareja de Natti Natasha afirmó que los responsables de hacer entrega de los informes en la Hacienda lo realizaron con errores.

El pasado 29 de marzo la Fiscalía Federal de Puerto Rico señaló que Pina debería ir a la cárcel sin tener que esperar el resultado de un factible recurso de apelación.

"No es probable que se fugue o represente un peligro para otros o un riesgo de fuga; su apelación plantea una cuestión sustancial de derecho o de hechos que probablemente resulte, entre otras cosas, en reversión o un nuevo juicio. Por lo tanto, se debe denegar la moción del demandado para la liberación pendiente de la apelación", según la Fiscalía.

